Grosjean califica al Haas como "quizás el peor auto que manejé"

Tanto el piloto francés como el equipo estadounidense están viviendo una difícil temporada 2020 en la que la escudería suma apenas un punto, cortesía de la décima posición de Kevin Magnussen en el GP de Hungría.

Grosjean tuvo un comienzo muy promisorio el pasado fin de semana en el Circuit de Barcelona-Catalunya, siendo sexto y quinto en los dos entrenamientos del viernes, antes de caer a 17° en clasificación, solo por delante de los dos Williams y el Alfa Romeo de Antonio Giovinazzi.

Ya en carrera, el francés protagonizó un incidente con Giovinazzi y realizar un semi-trompo en la chicana de las curvas 7 y 8 sobre el final, lo que lo llevó a cumplir una parada extra en pits para terminar 19° y último, dos vueltas abajo.

"El infierno. Si hay un lugar donde se encuentra el infierno, era allí. Sinceramente, el monoplaza estuvo fuera de control desde la primera vuelta. No sé qué pasó el viernes y el sábado. Honestamente, no lo sé, pero no es el mismo auto", dijo Grosjean a Canal+ de Francia.

"El viernes, las tandas largas fueron geniales, los simulacros de clasificación fueron geniales, fáciles, sin problemas, el coche hacía lo que yo quería. Ahora mismo, honestamente, fue quizás el peor auto que he conducido en mi vida", agregó.

Grosjean buscará recuperarse en el próximo Gran Premio de Bélgica en Spa, donde en 2015 alcanzó su hasta ahora último podio en la Fórmula 1 con el equipo Lotus.

Información adicional por Benjamin Vinel

