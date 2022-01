Grosjean: mi corazón bombeaba como el demonio viendo la final de F1

Durante el día de medios de IndyCar, el recién nombrado piloto del Andretti Autosport-Honda #28 fue cuestionado sobre la lucha de sus antiguos compañeros de parrilla en la Fórmula 1, Lewis Hamilton, de Mercedes, y Max Verstappen, Red Bull, una lucha que se resolvió en el Gran Premio de Abu Dhabi.

"¡Me encantó!", respondió Grosjean. "Fue emocionante, mi corazón bombeaba como el infierno. Y creo que tener dos coches luchando en una vuelta por el Campeonato del Mundo fue increíble".

"Creo que la concepción equivocada es pensar que el campeonato del mundo fue a una vuelta. Fueron 22 Grandes Premios, y si miras la temporada completa, sabes que Max tuvo el pinchazo en Bakú, Valtteri Bottas chocó con Verstappen en Hungría, también estuvo lo de la carrera de Silverstone (el choque entre Hamilton y Verstappen). Creo que al final, si miramos cuántos puntos perdió Verstappen, no necesariamente por su culpa, era quien más merecía el campeonato”.

“Si pensamos en la carrera de Abu Dhabi, Lewis mereció más el campeonato. Tuvo mala suerte en la última vuelta. Pero como aficionado a las carreras, me encantó esa última vuelta y fue muy emocionante de ver”.

Grosjean también defendió al director de carrera de la Fórmula 1, Michael Masi, que tomó la decisión de no solo ondear la bandera verde a falta de una vuelta, sino también de dejar que los coches rezagados entre Hamilton y Verstappen adelantaran al coche de seguridad para quitarle la protección que el inglés tenía contra el de Red Bull.

"Hay varias formas de verlo", dijo Grosjean, que cambió la Fórmula 1 por la IndyCar a finales de 2020. "Hubiera sido muy extraño no permitir que los coches recuperaran la vuelta y tener a Lewis primero y luego a Max cuatro coches por detrás en una vuelta en donde se lucha por el campeonato del mundo”.

"Por otro lado, para Lewis definitivamente no fue una gran decisión, pero como fanático de la televisión, como espectador, creo que Michael Masi toma la decisión correcta para el deporte. No creo que hubiera sido agradable terminar el campeonato detrás del coche de seguridad. No hubiera sido bonito terminar con los chicos separados en pista siendo primero y segundo separados por unos pocos coches”.

"Yo estaba más del lado de Lewis que del de Max, así que me decía: 'Lewis lo perdió en la última parte de la temporada; Max hizo lo mismo, hizo un trabajo increíble'. Pero pensé que era genial tener a esos dos tipos luchando juntos”.

Romain Grosjean, Mercedes Photo by: Mercedes GP Petronas Formula One Team

Toto Wolff, director del equipo y consejero delegado de la escudería Mercedes-AMG Petronas F1, se comprometió a dejar que Grosjean probara un monoplaza de Mercedes F1 luego de que el francés no tomó parte en el Gran Premio de Sakhir y en el de Abu Dhabi de 2020 luego de su accidente en el GP de Bahréin, pero esta prueba se ha retrasado debido a las restricciones de viaje y a las apretadas agendas tanto del equipo como del piloto. Sin embargo, Grosjean dijo que todavía era factible.

"Le envié un mensaje a Toto después de Abu Dhabi... Bueno, dejé pasar un par de semanas, y entonces le envié un mensaje a Toto, y sí me respondió. Empezó diciendo: 'Gracias', y la última frase fue: 'Tenemos que subirte a ese coche este año'.

"Es algo que todavía está en las cartas. El año pasado hubo algunas cosas que no lo hicieron fácil. Este año no puedo ir al Gran Premio de Francia porque corremos en Iowa el mismo fin de semana. Pero definitivamente Mercedes tiene ganas de hacerlo, yo tengo ganas de hacerlo, aunque mi cuello se va a morir porque he perdido parte del músculo que había desarrollado. Puedes preguntarle a Pato (O'Ward) cómo es (el efecto en un coche de F1)”.

"Pero sí, todavía queremos hacerlo, y si sucede será genial. Pero... el objetivo principal intentar ganar carreras con Andretti ahora”.