Grosjean está abierto a ser un sustituto en F1

El francés acaba de firmar para correr en la IndyCar con Dale Coyne para 2021, después de sentir que la serie estadounidense le ofrecía la mejor oportunidad de volver a ganar.

Sin embargo, la incertidumbre sobre el impacto del coronavirus en la actual parrilla de la F1, en la que seis pilotos se han contagiado hasta ahora, tres de ellos durante la temporada pasada, aumenta la probabilidad de que haya que recurrir a pilotos sustitutos con poca antelación.

Preguntado por Motorsport.com el miércoles sobre si estaría interesado en convertirse en un sustituto, o si la F1 estaba completamente acabada para él, Grosjean dejó claro que no estaría en contra de la idea si hubiera una oferta.

"Creo que es un libro cerrado, pero nunca digas nunca", dijo. "Si hay alguna buena oportunidad en la Fórmula 1, estaría más que feliz de tomarla".

"Tengo la experiencia y creo que puedo adaptarme al coche".

"Hemos visto con Pierre Gasly que recientemente ha sido positivo por COVID, que el COVID sigue existiendo, por lo que siempre hay un riesgo de que un piloto no compita en una carrera".

"Luego, los más recientes fuera de la Fórmula 1 somos Kevin (Magnussen), yo mismo y Alex Albon, así que tenemos la experiencia y conocemos los coches más recientes. Así que es de esperar que nos llamen".

"Pero realmente, creo que una cosa que aprendí con mi accidente es que la vida es corta y quiero tener la opción de decir que no a algo. Y si es estar en la Fórmula 1 para apenas salir de la Q1 una o dos veces al año, y tener eso, ese capítulo está cerrado para mí".

"Prefiero mirar otros lugares donde pueda ir a correr y potencialmente intentar ganar carreras".

La carrera de Grosjean en la F1 terminó de forma abrupta tras impresionante accidente en Bahréin el año pasado, por lo que sigue deseando tener una despedida adecuada de la categoría con un último test.

El año pasado, el jefe de Mercedes, Toto Wolff, dijo que si a Grosjean no se le podía ofrecer esa oportunidad en otro equipo, entonces estaría abierto a darle una oportunidad.

Hablando de si los planes para un test habían avanzado, Grosjean dijo: "Sigo teniendo muchas ganas de subirme al coche de Mercedes F1, seguro. Es una oferta que no se puede rechazar, y sólo para mí tener una comprensión del sabor de ese coche y cómo estaba funcionando".

"En este momento, creo que están absolutamente a tope en la construcción del nuevo coche para la nueva temporada. Así que no voy a llamar a Toto ahora mismo, pero puede esperar una llamada, eventualmente, y que le pida que lo pruebe".

Y agregó: "La oferta me ha tocado de buena manera. Me sorprendió que fuera una forma tan natural de hacerlo y, obviamente, me encantaría hacerlo".