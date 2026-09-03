A qué hora y cómo ver las prácticas del viernes del GP de Italia de F1 2026 en Monza

La temporada 2026 de F1 continúa este fin de semana en uno de sus escenarios más icónicos, el Autodromo Nazionale Monza, que cuenta con más de 100 años de historia en sus espaldas.

Luego del fin de semana con formato sprint en Países Bajos, la máxima categoría regresa a su programa tradicional en el Gran Premio de Italia, lo que significa que el viernes habrá dos sesiones de prácticas libres de una hora de duración cada una.

Kimi Antonelli, el héroe local, llega a Monza como cómodo líder del campeonato, pero deberá afrontar una sanción en la parrilla de salida por un cambio de unidad de potencia que lo llevará a exceder su asignación permitida para la temporada.

Sin el italiano en la pelea por las primeras posiciones, Mercedes pondrá todas sus fichas en George Russell para llevarse la victoria mientras el británico buscará acercarse a su compañero en la batalla por el título.

Ese mismo plan tiene Ferrari, que, a diferencia de Mercedes, estrena un motor mejorado en el Gran Premio de Italia, además de cambios aerodinámicos, para tratar de darles a los miles de tifosi que se acercarán a Monza una razón para celebrar el domingo.

Por su parte, McLaren viene de dos victorias consecutivas de la mano de Lando Norris en Hungría y Países Bajos, pero el equipo de Woking es cauto en la previa debido a que las virtudes de su monoplaza no encajarían esta vez en el circuito italiano, muy diferente a los dos anteriores y muy particular con sus largas rectas.

Franco Colapinto tendrá el paquete de mejoras de Alpine para intentar pelear por los puntos este fin de semana en Italia, mientras que Sergio Pérez buscará seguir avanzando en el desafío que lleva adelante con el equipo Cadillac este año.

Horarios del Día 1 GP de Italia de F1 2026:

Práctica 1 - Viernes 4 de septiembre de 2026

México: 04:30h

Costa Rica / Belice / El Salvador: 04:30h

Panamá / Colombia / Perú / Ecuador: 05:30h

Venezuela / Chile / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana: 06:30h

Argentina: 07:30h

Uruguay / Paraguay: 07:30h

Práctica 2 - Viernes 4 de septiembre de 2026

México: 08:00h

Costa Rica / Belice / El Salvador: 08:00h

Panamá / Colombia / Perú / Ecuador: 09:00h

Venezuela / Chile / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana: 10:00h

Argentina: 11:00h

Uruguay / Paraguay: 11:00h

¿Cómo ver el GP de Italia de la F1 2026?

En Latinoamérica hay tres opciones de ver la Fórmula 1 dependiendo el territorio.

México: A través de F1 TV para cualquier usuario. Para los suscriptores de los sistemas de cable Izzi o Sky cuentan con la transmisión.

Argentina: Por la señal de streaming de Disney+ Premium así como la señal de FOX Sports Argentina*.

Resto de Latinoamérica: A través del servicio de streaming de Disney+ Premium, el paquete que incluye todos los deportes y los canales de ESPN.

En todos los territorios existe la opción de contratar F1 TV en sus diferentes versiones.

*Fox Sports Argentina transmitirá en diferido durante el fin de semana del Gran Premio de Italia.