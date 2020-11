Pirelli aumenta las presiones de los neumáticos en Turquía

El reglamento permite a Pirelli cambiar sus prescripciones de neumáticos después del primer día de carrera en una pista, y un cambio en Estambul no es una sorpresa dada la falta de familiaridad con el lugar, que no ha sido utilizado por la F1 desde 2011.

Las presiones mínimas para los neumáticos de seco, intermedios y de lluvia han sido aumentadas en 1psi, tanto para los delanteros como para los traseros. En el caso de los slicks, los delanteros están ahora a 24psi, y los traseros a 21psi.

Un portavoz de Pirelli dijo a Motorsport.com: "Decidimos aumentar un poco las presiones sólo porque de la telemetría de ayer notamos cargas bastante altas, aunque el nivel de agarre fuera bajo. Si durante el fin de semana el agarre mejora, lo cual es posible, las cargas también aumentarán".

El cambio da a los equipos otra variable a la que enfrentarse mientras continúan poniendo a punto sus autos en el resbaladizo circuito turco.

Durante la noche del viernes hubo lluvia, la cual se repitió en el desarrollo de la tercera práctica libre, lavando el caucho que había quedado en la pista de los entrenamientos.

El jefe de Pirelli F1, Mario Isola, subrayó que los pilotos han estado luchando para que sus neumáticos lleguen a la ventana de funcionamiento óptimo.

"Es más difícil calentar el neumático porque no generas el calor, no pones la energía y por lo tanto no eres capaz de generar el agarre", dijo. "Seguro que es difícil calentar, porque se deslizan mucho".

"No es sólo el neumático delantero. Recuerden que en muchos circuitos, decimos que el neumático delantero es particularmente complicado porque es difícil poner energía en los neumáticos delanteros, mientras que en los traseros, es más fácil, puedes usar la tracción para ayudar al neumático a calentarse. Aquí parece que se deslizan en los cuatro neumáticos. Así que no son capaces de generar el agarre".

La nueva superficie de la pista ha hecho la vida particularmente difícil.

"Normalmente, cuando tenemos un asfalto nuevo, tienes mucho agarre agresivo, y este agarre agresivo está cerrando la diferencia entre los compuestos", dijo Isola.

"Tienes las propiedades agresivas de los compuestos que coinciden con la superficie del asfalto. Así que el pavimento y este tipo de cosas están generando este agarre agresivo, que es algo que no podemos ver aquí".

"Probablemente porque el nivel de agarre es tan pobre que no son capaces de desarrollar agarre para poner energía en los neumáticos, para calentar el neumático, y para encender los neumáticos."

