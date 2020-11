Hamilton: "La clasificación menos agradable que tuve"

La fuerte lluvia que cayó sobre la pista ya de poco agarre del Istanbul Park dejó a los pilotos luchando con sus monoplazas durante la clasificación, con una larga bandera roja debido al clima, lo que significó que la Q1 tomó más de una hora para ser completada.

Lance Stroll consiguió una sorprendente pole position para Racing Point por delante de Max Verstappen, de Red Bull, aunque el canadiense está bajo investigación, mientras que Hamilton sólo pudo terminar sexto en la Q3, marcando su peor resultado de clasificación de la temporada.

Después de calificar la pista turca como "espantosa" tras la práctica del viernes, Hamilton dijo que la clasificación se destacó por ser una de las que menos disfrutó de su carrera en la F1.

"Definitivamente fue una de las menos agradables, si no la menos agradable que he tenido", dijo Hamilton.



"Esta pista, el trazado es tan genial, pero el agarre es tan pobre que no puedes generar realmente el agarre para pasar las curvas a la velocidad que nos gustaría".

"Pero por lo demás, fue un desafío, y los desafíos siempre son buenos".

"El agarre de la pista es el peor que he experimentado desde que corro. Considerando la cantidad de carga aerodinámica que tenemos, ha sido un desafío.

"Tener una pista mojada hoy lo hizo aún más difícil. Así que definitivamente estábamos limitados por el agarre y la temperatura, pero estoy bastante contento con el trabajo que hice".

Hamilton puede igualar el domingo el récord de siete campeonatos de pilotos de F1 de Michael Schumacher si se asegura que su compañero de equipo en Mercedes, Valtteri Bottas, quien se clasificó en noveno lugar, no sume ocho puntos más que él.

Pero Hamilton dijo que no estaba seguro de cómo su coche funcionaría en condiciones de seco después de no hacer ningún trabajo de puesta a punto en los entrenamientos del viernes debido a los problemas con los neumáticos.

"No tengo ni idea de qué auto tendré mañana", dijo Hamilton. "Hicimos algunos ajustes hoy, y luego ha estado mojado. Si está seco, no tengo ni idea de cómo se va a sentir, si está mojado, sé que lo estará, podría sentirse tan mal como hoy".

"Vamos a ver. Estamos todos en el mismo barco ahí fuera, todos estamos luchando. Es realmente genial".

"Felicitaciones a Lance por la pole, es bastante impresionante. Estamos deseando luchar con ellos mañana".

Galería: las fotos del sábado en el Gran Premio de Turquía

Ganador de la pole Lance Stroll, Racing Point celebra 1 / 36 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Ganador de la pole Lance Stroll, Racing Point celebra 2 / 36 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Alex Albon, Red Bull Racing RB16 3 / 36 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35 4 / 36 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20 5 / 36 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20 6 / 36 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas VF-20 7 / 36 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Lance Stroll, Racing Point RP20 8 / 36 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lance Stroll, Racing Point RP20 9 / 36 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35 10 / 36 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 11 / 36 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Romain Grosjean, Haas VF-20, Sergio Pérez, Racing Point RP20 12 / 36 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Romain Grosjean, Haas VF-20, Sergio Pérez, Racing Point RP20 13 / 36 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 14 / 36 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point 15 / 36 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point RP20 16 / 36 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 17 / 36 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lance Stroll, Racing Point RP20 18 / 36 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lance Stroll, Racing Point RP20 19 / 36 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lance Stroll, Racing Point RP20, Lando Norris, McLaren MCL35 20 / 36 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35 21 / 36 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35 22 / 36 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35 23 / 36 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35 24 / 36 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35 25 / 36 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35 26 / 36 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35, Sergio Pérez, Racing Point RP20 27 / 36 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35, Sergio Pérez, Racing Point RP20 28 / 36 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 29 / 36 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 30 / 36 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 31 / 36 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 32 / 36 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Los oficiales sacan el coche de Nicholas Latifi, Williams FW43, de una trampa de grava 33 / 36 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16 34 / 36 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16 35 / 36 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16 36 / 36 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

Related video