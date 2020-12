Stroll cree que un error al salir de pits le costó el triunfo

El canadiense se encontraba delante de Esteban Ocon y su compañero de equipo, Sergio Pérez, cuando salió de los pits después de cambiar de neumáticos blandos a medios.

Pero se fue ligeramente ancho al frenar en la curva 1 cuando regresó a la pista y eso le permitió a Ocon adelantarlo.

Entonces, al no poder encontrar un camino para pasar a su rival de Renault, se retrasó y Pérez pudo acercarse a los dos.

Mientras el trío luchaba en la pista, Stroll cometió un nuevo error y frenó muy adentro en la curva 4, permitiendo a Pérez pasarlo y eventualmente encaminarse a la victoria.

Aunque Stroll pudo finalizar en el tercer lugar para sumar su segundo podio de la temporada, no pudo ocultar su decepción después de perder una clara oportunidad de ganar.

"Una parte de mí está un poco decepcionada porque creo que podría haber ganado la carrera", dijo. "Fui un poco profundo (al frenar) en mi salida de pits y Esteban logró pasarme. Luego no tuve el ritmo".

"Bloqueé y Sergio me pasó, pero no tenía el ritmo para adelantar a Esteban. Me retrasé un poco. Pero en general, muy feliz por el equipo".

"Es un resultado increíble y ser primero y tercero es exactamente lo que necesitábamos este fin de semana para el campeonato".

Al preguntarle sobre el error que cometió cuando Pérez lo adelantó, Stroll dijo: "Creo que al estar en la pelea con Esteban y Sergio, me retrasé con el DRS. Sergio tuvo una buena velocidad sobre mí y luego yo estaba defendiendo. Lo calculé mal, frené un poco tarde y me bloqueé".

"Es una de esas cosas, pero estoy súper feliz por Sergio. Le quedan un par de carreras para el equipo. Ha estado ahí arriba durante mucho tiempo esperando la victoria y llegó este fin de semana, así que estoy muy contento por él".

