Raikkonen apenas siguió la F1 en su ausencia por COVID-19

Kimi Raikkonen, que está ante su recta final en la Fórmula 1 después de 19 temporadas en el Gran Circo (aunque con un parón entre 2009 y 2012), vuelve a la pista este fin de semana para el GP de Rusia después de dos grandes premios fuera.

El finlandés dio positivo por COVID-19 en un test previo al GP de Países Bajos, en Zandvoort, y se tuvo que confinar en su casa después de haber disputado los libres del viernes en el circuito costero. Robert Kubica, piloto reserva y de test de Alfa Romeo, lo sustituyó.

Pero en Italia, una semana después, el finlandés aún no había recibido el visto bueno de los médicos y se volvió a quedar fuera de la alineación del equipo suizo-italiano. El polaco le volvió ar reemplazar y logró acabar 14º en la carrera del domingo.

Pero este fin de semana, en la 15ª cita de la temporada, en Sochi, Raikkonen está de vuelta. Durante la rueda de prensa de este jueves, eso sí, dejó claro que no prestó mucha atención a las dos citas que se ha perdido en este tiempo.

"Casi todo funciona. Estoy bien, gracias. Todo bien", respondió a la pregunta de cómo se encontraba.

"No, no vi las carreras completas. Estaba ocupado, no recuerdo lo que pasó. Vi la salida, y algunas vueltas aquí y allá, pero no la totalidad", aclaró, al más puro estilo Iceman.

"Evidentemente, la carrera habría estado bien. Algún resultado final interesante hubo, pero era lo que había. Estaba en casa, así que está bien".

Cuando se le preguntó por cómo pilotó Kubica en su lugar, el finlandés apuntó que habría preferido mejores resultados, pero reconoció lo complicado de la situación del polaco tras tantos meses fuera de la F1.

"Obviamente, desearía un mejor resultado final para ambos, pero así fue, y definitivamente no es fácil volver después de no conducir durante mucho tiempo, y entrar en la carrera, nunca va a ser fácil, así que lo hicieron lo mejor que pudieron. Lo intentaremos de nuevo este fin de semana", soltó.

"Veremos cómo va todo, cómo va la climatología. He oído que ha llovido un poco, uno de los días que el equipo ha estado aquí. Veremos qué pasa y cómo está el coche. Intentaremos hacerlo lo mejor posible y esperamos tener un fin de semana sólido", concluyó.