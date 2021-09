¿Quién durmió mejor después del GP de Rusia de F1?

¿Quién ha dormido mejor tras este turbulento Gran Premio de Rusia? No es tan fácil de responder. Hay algunos candidatos...

Kimi Raikkonen, por ejemplo. Tras su ausencia de dos carreras tras dar positivo de COVID-19, el finlandés logró el mejor resultado de Alfa Romeo en lo que va de año. Y eso en una carrera en la que ningún coche puntero se retiró. Sin dudas una gran actuación de Raikkonen, quien fue de los que sacó provecho de una temprana detención cuando empezaron a caer las primeras gotas.

Tampoco hay que olvidar a Fernando Alonso. El sexto lugar en la parrilla marcó su mejor salida en la Fórmula Uno desde 2014, y si la carrera no hubiera terminado en una fuerte lluvia, Alonso podría haber alanzado un podio por sus propios méritos al volante del Alpine, en lo que fue la "mejor carrera" de la temporada para su equipo.

El jefe de McLaren, Zak Brown, también tiene motivos para estar satisfecho, a pesar de que Lando Norris se perdió la victoria en Sochi. Lo positivo es que McLaren estuvo a punto de ganar dos carreras seguidas, y esta vez con el otro piloto. Lo que muestra que la mejora del equipo de Woking es real y que la alineación de pilotos está más que a la altura. Muchas cosas siguen saliendo bien en McLaren.

No hay dudas que Lewis Hamilton también sería un candidato por su centésima victoria en la Fórmula 1. ¡Una cifra increíble, un logro impresionante en su carrera!

Sin embargo, mirando el panorama general en esta mañana de lunes algo me dice que solo puede haber una persona que haya tenido una noche de sueño particularmente buena después de esta carrera, y esa es Max Verstappen.

Porque no hay que olvidar que su fin de semana no fue realmente como está acostumbrado tras el cambio de motor y la penalización que eso le trajo, debiendo salir desde el fondo de la parrilla. En consecuencia, las posibilidades de éxito de la carrera eran escasas, pero al final se llevó el segundo lugar, todo un premio habiendo iniciado 20°.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 2ª posición, y Lewis Hamilton, Mercedes, 1ª posición, se felicitan mutuamente en Parc Ferme Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Sí, el liderato del campeonato cambió de manos (de nuevo) y Verstappen ha caído al segundo puesto de la clasificación. Pero el de Red Bull no parecía descontento tras la carrera, sino todo lo contrario. Sabe muy bien que, en estas circunstancias, el segundo puesto es un regalo que quizá sólo demuestre su verdadero valor dentro de unas semanas.

Claramente fue la aparición de la lluvia la que dio un giro a la carrera de Verstappen y la convirtió en un éxito. De lo contrario sólo habría sumado puntos menores en Sochi, habría terminado séptimo o incluso más atrás. Pero tal y como estaba, sacó lo mejor de la situación.

Después de la carrera, vimos lo valiosa que era la segunda posición para él. ¿O cuántas veces has visto a Verstappen sonreír tanto después de un segundo puesto? Exactamente.

Para él, este resultado en el podio es muy importante. Además, en condiciones normales es posible que no hubiera vencido a Hamilton en Sochi, por lo que ser segundo podría haber sido el máximo, de un modo u otro.

Pero ahora Verstappen ya montó un motor nuevo y se sacó de encima la penalización que eso significa en una parilla de salida. Puedes llamarlo limitación de daños, ¡pero en una versión de lujo!

Así, Verstappen puede llegar a las carreras restantes de la temporada con buenas perspectivas. Ya no hay una verdadera "pista de miedo" para Red Bull, y ya no tiene preocupaciones de motor. Por otro lado, tiene la certeza de que él ya penalizó, en caso de que Hamilton necesite un motor adicional en Mercedes, lo cual no se descarta.

En definitiva, las circunstancias especiales de Sochi mantuvieron a Verstappen en la lucha por el título, pero no fue sólo suerte. Porque Verstappen se colocó en una buena posición en una pista inicialmente seca, todo lo contrario a Valtteri Bottas, que también salió desde atrás y progresó mucho menos.

En comparación, Verstappen, que salió 20°, ya era décimo en la vuelta 13. Bottas, quien arrancó 16°, era 14° a esa altura. Y cuando Verstappen apareció en el top 5 en la vuelta 22, Bottas apenas había alcanzado el top 10. Esa es la diferencia que puede marcar un potencial campeón del mundo en la pista.

Y así es la situación general que hizo dormir mejor a Verstappen tras la carrera de Sochi. ¡Estoy seguro de ello!