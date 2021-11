Verstappen y Bottas, penalizados para la parrilla del GP de Qatar

Después de la polémica tras la clasificación del GP de Brasil, todo parecía indicar que la del GP de Qatar iba a ser más tranquilo en materia de visitas a los comisarios y decisiones, pero no fue así.

Varias horas después de ver la bandera a cuadros en la Q3 del sábado, Max Verstappen era investigado por supuestamente haber ignorado dobles banderas amarillas en su última vuelta rápida. Y tras escuchar sus argumentos en la mañana del domingo, y a menos de dos horas para la carrera, los comisarios decidieron imponer a Verstappen una sanción de cinco posiciones para la parrilla de Losail.

Como Verstappen, también fueron llamados a declarar en la mañana del domingo Sainz y Bottas, en su caso por presuntamente haber ignorado banderas amarillas simples, aunque ninguno mejoró su vuelta.

Carlos Sainz levantó el pie al pasar por la zona de banderas amarillas, algo que no hizo Valtteri Bottas. Y los comisarios han castigado al finlandés con una sanción de tres posiciones al finlandés y han dejado sin sanción al madrileño, que avanza un puesto con el castigo a Verstappen.

Después de un primer intento en el que Lewis Hamilton ya había sido más rápido que el neerlandés, el piloto de Red Bull salió con el cuchillo entre los dientes en su segunda y última vuelta de la Q3 para intentar igualar o superar el ritmo de su máximo rival, y ni tan siquiera unas efímeras banderas amarillas le frenaron.

Llegando al final de su vuelta, Verstappen se encontró con Gasly detenido en la recta de meta debido a un reventón en su neumático delantero derecho y, a diferencia del resto de pilotos, siguió apretando a fondo para mejorar un crono que finalmente tampoco le sirvió para batir a Hamilton.

Si bien es cierto que dirección de carrera había estado bastante dubitativa al enseñar las banderas amarillas en ese momento, ya que según pudimos ver a través de la realización las mostraron y las quitaron varias veces en un periodo de 30 segundos, Verstappen fue uno de los pocos que mejoró su crono en ese Sector 3 y por ello fue llamado a declarar para explicar las razones.

Tras escuchar lo que tenía que decir el piloto de Red Bull, la FIA anunció su veredicto en el que comunicaban que a Verstappen le borraban su última vuelta (aun así mantenía la segunda plaza) pero le castigaban con cinco posiciones y con dos puntos en su licencia.

De esta forma, Max Verstappen saldrá desde la cuarta fila de parrilla, séptimo.

Resolución de los comisarios de Qatar sobre Max Verstappen

"Los comisarios escucharon al piloto del coche 33 (Max Verstappen), al equipo representante y han revisado el vídeo, el sistema de clasificación y las pruebas de telemetría.

Se desplegaron banderas amarillas dobles en el punto de banderas 16.6 después de la salida de la curva 16 (sin embargo, el sistema de luces no estaba habilitado).

Los comisarios toman nota de los argumentos del piloto y el representante del equipo para mitigar la penalización en vista de la falta de visualización de los paneles de luz amarilla, sin luces de advertencia y sin señal de audio para el piloto. Y los comisarios han tenido en cuenta lo siguiente:

1. El artículo 27.1 del Reglamento Deportivo de Fórmula 1 establece que el piloto debe conducir el coche solo y sin ayuda.

2. El Apéndice H del Código establece que las banderas y las luces tienen el mismo significado (y por lo tanto, se debe cumplir con una de las señales sobre banderas).

3. El artículo 27.2 requiere que el piloto observe el Código Deportivo Internacional en todo momento. Ese código, en el Apéndice H, otorga al piloto la responsabilidad de cumplir con la bandera señalada claramente, por lo que a pesar del hecho de que el equipo argumentó que el apagando el sector amarillo en el sistema de clasificación de la FIA unos 34 segundos antes de que el piloto alcance la bandera amarilla, significaba que era "seguir adelante", era el

responsabilidad de tomar la acción apropiada al ingresar lo que era un doble amarillo área de la bandera.

4. Los Comisarios examinaron las comunicaciones de audio entre el equipo y el conductor y en ningún momento el equipo le indicó al conductor la situación a que se refiere el punto 3.

5. El piloto reconoció que era consciente de la presencia del Coche 10 en el lado derecho de la pista. Y tras haber visto un coche averiado, es razonable esperar, al igual que hizo caso el piloto del Coche 55, que existía un peligro potencial y que probablemente habría bandera amarilla y, por lo tanto, tenía que tomar la acción apropiada (es decir, reducir la velocidad).

6. El castigo para el piloto del coche 44 en Austria 2020 fue en una penalización de 3 posicione en parrilla, que es la penalización habitual por infringir una situación de bandera simple, y la penalización para el piloto del coche 5 en Bahrein 2021 fue de 5 plazas en la parrilla, que es la penalización habitual por infringir una situación de dobles banderas.

En consecuencia, los Comisarios creen que no tienen otra opción que imponer la sanción estándar por incumplimiento de los requisitos de dobles banderas amarilla mencionados anteriormente".

Resolución de los comisarios de Qatar sobre Valtteri Bottas y Carlos Sainz

Sanción de tres posiciones a Bottas y un punto en su licencia:

"El piloto admitió que no se dio cuenta de la bandera amarilla que se mostró en el punto de banderas 16.6 y admitió que no redujo la velocidad como se requería en la zona de bandera amarilla a pesar de ver que el coche 10 estaba parado en la recta de boxes".

"No further action", es decir, no hay sanción para Sainz en Qatar:

"El piloto declaró que aunque no vio la bandera amarilla, sí vio que el Coche 10 estaba parado a la derecha de la recta principal y por lo tanto asumió que existía la probabilidad de que estuviera en una zona de bandera amarilla, por lo que redujo su velocidad de bandera significativa en el minisector correspondiente. Los Comisarios confirmaron eso a partir de la telemetría. Por lo tanto, el piloto cumplió con las Notas del Director de Carrera para este evento y con el Apéndice H del Código Deportivo Internacional".

