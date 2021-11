Bottas no entiende por qué perdió ritmo en Qatar

El finlandés había empezado con fuerza el fin de semana siendo el más veloz el viernes y volvió a estar en lo más alto de la tabla de tiempos en la última sesión de prácticas el sábado por la mañana antes de la clasificación.

Sin embargo, dijo que desde el inicio de la jornada no se había sentido tan cómodo con su coche como lo estuvo el viernes, y eso explicaba que no pudiera igualar a su compañero de equipo, Lewis Hamilton, que consiguió la pole.

"Ha sido un buen fin de semana hasta la clasificación para mí", dijo Bottas.

"Me he sentido muy cómodo y fuerte en el coche, pero no sé qué ha pasado durante la noche".

"Pude sentir en la práctica 3 que el viento era diferente al de ayer. Volvió a ser el más rápido, pero tuve que empujar mucho, y por eso sabía que no podía encontrar mucho más".

"Y en la calificación, me costó bastante, sobre todo en la primera curva. Me costó poner a punto los neumáticos, a diferencia de ayer por la tarde".

"Tenemos que echar un vistazo. Sinceramente, me esforcé al máximo, pero estoy un poco confundido sobre lo que pasó con el coche durante la noche".

Lewis Hamilton, Mercedes W12 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Mientras que Bottas sintió que su coche estaba peor que el viernes, Hamilton destacó que el trabajo con sus ingenieros ayer por la noche como clave para cambiar sus propias sensaciones del Mercedes.

"Ayer fue un día realmente difícil para mí", dijo tras conseguir la pole.

"El jueves y el viernes no me sentía muy bien (físicamente). Así que me costó mucho durante los entrenamientos y ayer no estuve bien".

"Tuve que esforzarme mucho. Estuve aquí hasta medianoche trabajando con los ingenieros, que también trabajan hasta tarde porque son muy trabajadores, y encontré muchas áreas en las que podía mejorar".

"Hicimos algunos cambios para la FP3 y parece que funcionaron, y luego, por supuesto, tienes que tratar de llevar eso a la clasificación".

"Pero estoy muy agradecido por el momento en que me pusieron en pista. No hemos tenido tráfico y la última vuelta ha sido preciosa. Fue una vuelta realmente en el punto justo".