Fórmula 1 GP de Qatar
"Dimos un paso atrás": Checo Pérez explica por qué Cadillac cayó al fondo en la FP2 de Qatar
Tras terminar en el puesto 22 de la segunda práctica libre del GP de Qatar 2026, Checo Pérez reconoció un error en los ajustes del Cadillac MAC-26 y adelantó que volverán a la base de la FP1.
Luis Ramírez
Publicado: 27 nov 2026, 19:29
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Sergio Pérez, Cadillac Racing
Foto de: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images
Sergio Pérez advirtió desde Las Vegas que el fin de semana del Gran Premio de Qatar sería uno de los más complicados para él y Cadillac. Los resultados del viernes han dado la razón al mexicano al situarse en la posición 22 en la segunda práctica libre.
Si bien Checo Pérez y Cadillac habían estado luchando en las últimas carreras por no ser los coleros del pelotón, las exigencias de fuerzas G, el desgaste de los neumáticos y las zonas de alta velocidad del circuito de Lusail ya eran una desventaja. Sumado a esto, el piloto ya cuenta con una sanción de cinco posiciones en la parrilla de salida.
Durante la primera práctica, Pérez se ubicó en la posición 21 por delante de Valtteri Bottas, pero en la FP2 descendió al puesto 22 con una décima de diferencia respecto al finlandés. Al hablar sobre el viernes, el mexicano reconoció que hubo un cambio en la configuración del MAC-26.
“Creo que dimos un paso atrás con los cambios de puesta a punto que hicimos, así que tenemos que entenderlo; tuvimos un pequeño problema en el auto con uno de los elementos que cambiamos, fue en la dirección equivocada, así que tendremos que analizarlo a fondo y probablemente dar un paso atrás hacia lo que teníamos en la FP1”, expresó Pérez en la zona de medios.
Sergio Pérez, Cadillac Racing
Photo by: Mark Thompson / Getty Images
Checo Pérez indicó que a pesar de que no eran rápidos en la primera sesión, había un paso positivo: “Era un paso bastante prometedor, especialmente en tanda larga, así que hay muchas cosas por entender ahí.
“Ahora trataremos de entender qué hicimos mal y partir desde ahí trabajar”.
El mexicano destacó que la realidad no ha sido tan dura dado que ya era un resultado esperado.
“Sabíamos que esta sesión iba a ser muy complicada, así que partiremos desde ahí y veremos qué somos capaces de hacer”, indicó el piloto quien sabe tendrá que arrancar desde el fondo de la parrilla en una pista donde es complicado adelantar en pista.
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