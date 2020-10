Un calambre llevó a Hamilton a tener que desacelerar en la recta

El campeón del mundo tuvo una actuación dominante en el circuito del Algarve para conseguir su 92° victoria en la Fórmula 1, superando el récord que compartía con Michael Schumacher.

Pero no todo fue fácil para el británico, quien dijo que se enfrentó a una batalla con los gemelos de su pierna derecha hacia el final de la carrera.

"Sabes que es un deporte increíblemente físico pero tuve un calambre en mi pantorrilla derecha", dijo Hamilton después de su victoria.

"Así que fui levantando bastante a menudo en la recta porque estaba a punto de tirar. Fue bastante doloroso, pero tenía que superarlo de alguna manera porque es lo que es. No puedes levantar toda la vuelta".

La victoria de Hamilton llegó a pesar de una primera vuelta complicada en la que se cayó en el orden mientras luchaba por subir la temperatura de sus neumáticos medios en una pista ligeramente húmeda.

"Dijeron que iba a llover justo después de la carrera, pero tuvimos algunas gotas en la salida", dijo.

"Hice una buena salida, pero al entrar en la curva siete tuve un gran momento de sobreviraje. Y, ya sabes, no sabía qué era lo siguiente. Así que levanté mucho y probablemente debería haber intentado defenderme de Valtteri (Bottas), pero me dije: 'No, me recuperaré más tarde'. Y afortunadamente, eso es lo que pude hacer".

Cuando se le preguntó qué significaba para él su 92° victoria en la Fórmula 1, Hamilton dijo: "Va a tomar algún tiempo asimilarlo completamente, pero sabes que todavía estaba empujando a fondo al cruzar la línea. Todavía estoy en modo carrera mentalmente. Pero sí, no puedo encontrar las palabras en este momento".

La victoria de Hamilton significó que amplió aún más su ventaja al frente del campeonato mundial sobre su compañero de equipo Valtteri Bottas a 77 puntos, a falta de cinco carreras.

