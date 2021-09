Norris: "Apreté a Pérez pero no lo obligué a salirse de la pista"

Norris está realizando una gran temporada con McLaren este año, lo cual lo ha puesto como un rival directo para "Checo" Pérez en el campeonato y ya se han encontrado previamente en la pista en el arranque del GP de Austria en julio pasado.

Este domingo volvió a suceder, aunque con consecuencias menores que las de ese domingo en Spielberg en que el de Red Bull perdió varias posiciones y eventualmente la posibilidad de disputar el podio.

Pérez, con un ritmo más veloz que Norris sobre el final de la carrera en Zandvoort gracias a contar con neumáticos blandos, estuvo varias vueltas detrás del de McLaren hasta que finalmente pudo igualarlo en el tránsito por la primera curva tomando la línea externa en la vuelta 70 de las 72 previstas.

El británico no cedió e incluso pareció continuar como si el de Guadalajara no estuviera a su lado, lo que llevó a un contacto entre ambos coches pero no impidió el adelantamiento de Pérez.

"Creo que fue simplemente: 'no voy a hacer su vida fácil, ¿sabes?' Creo que podemos estar contentos con competir con él, está en un Red Bull, está en el coche más rápido en la pista. Creo que cualquier piloto, no importa quién sea, no importa si sólo estamos compitiendo contra Max o Lewis o quien sea en la pista, tienes que tratarlos a todos por igual, y no voy a hacerle la vida fácil porque quiero esos puntos tanto como él”, explicó Norris en Sky Sports F1 de Gran Bretaña.

"Así que sí, lo intenté, lo apreté un poco pero no lo obligué a salirse de la pista ni nada por el estilo, así que ambos luchamos duro. Se ha echado un poco para atrás en la primera curva y no he querido darle mucho espacio, le he dado el suficiente, pero no todo el espacio del mundo. Aun así, está bien pasar, ninguno de nosotros chocó, y creo que él siguió adelantando a otro, así que sí, nada que decir", agregó.

Si bien es cierto que Pérez pudo seguir adelante con su carrera y luego superó al Alpine de Esteban Ocon para terminar octavo, el mexicano indicó una vez finalizado el gran premio que el contacto con Norris mermó el rendimiento de su coche.

Norris ocupa la cuarta posición del campeonato con 114 puntos, seis más que Pérez, por lo que se espera que el duelo entre ambos continúe en lo que resta de la temporada 2021.

Información adicional por Haydn Cobb

