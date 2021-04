Nuevo intento de un GP en Miami será puesto a votación

De tener éxito, se llegaría a un memorando de entendimiento entre la ciudad, la organización de los Miami Dophins y la F1 para celebrar la carrera en un circuito especialmente construido alrededor del Hard Rock Stadium, sede de los Dolphins, equipo de la NFL.

Miami Gardens es una ciudad situada 16 millas al norte de Miami, y su consejo votará el próximo miércoles la nueva resolución, que presenta el alcalde con el respaldo del multimillonario inmobiliario Stephen Ross, quien firmó un acuerdo en 2019 con la F1 para ser el promotor la carrera.

Los esfuerzos anteriores de Ross se han visto truncados por la oposición de los residentes locales, que en octubre lanzaron una demanda de derechos civiles contra el condado de Miami-Dade, la organización de los Miami Dolphins (de la que Ross es propietario) y la Fórmula 1 por discriminación racial -Miami Gardens, con 113.000 habitantes, es una ciudad mayoritariamente afroamericana-.

También supone un giro de 180 grados por parte de Harris, que votó en contra de la propuesta inicial del evento en el Hard Rock Stadium cuando era concejal de la ciudad en 2019.

En el memorando de entendimiento propuesto promueve activamente a Miami Gardens como "como la primera ciudad de mayoría afroamericana en albergar una carrera de Fórmula 1 de las 23 ciudades de todo el mundo que albergan un Gran Premio de Fórmula 1". También promete 5 millones de dólares para financiar programas de beneficios para la comunidad y las empresas de la ciudad, y un programa STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) para los niños locales que la F1 pondrá en marcha.

Así sería el circuito del GP de Miami de Fórmula 1. Photo by: Miami GP

El trazado de la pista ya ha sido modificado para contentar a los habitantes de la ciudad, ya que se ha rediseñado (ver arriba) para evitar el uso de la calle 199, lo que significa que esa vía arterial puede mantenerse abierta durante todo el fin de semana de la carrera. La organización de los Dolphins también se ha comprometido a levantar barreras para mitigar el ruido y a controlar la calidad del aire y el ruido durante todo el evento.

El grupo de activistas de Miami Gardens, dirigido por la ex comisionada de Miami-Dade Betty Ferguson, afirma que seguirá luchando para que la carrera no siga adelante.

"Va en contra de todo lo que la comunidad defendía", dijo Ferguson a The Miami Herald. "No sé a quién creen representar (el consejo9 si apoyan esta resolución, pero no serán los propietarios de las casas".

Los planes iniciales en 2017 para realizar el evento en las calles de la ciudad de Miami se vieron frustrados por un grupo de residentes locales, que anuló la propuesta para realizar la carrera en el centro a principios de 2019 por la contaminación acústica y el trastorno que causaría.