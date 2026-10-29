Fórmula 1 GP de México

Así fue como el GP de México trabajó para evitar el problema de los baches en la F1 2026

México es la fecha del fin de semana del calendario de F1 y, a diferencia de otros circuitos, ha trabajado para evitar dolores de cuerpo ante los comentarios de los pilotos.

Luis Ramírez

Publicado: 29 oct 2026, 20:42

Copy link

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente preferente

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

Una de las quejas más comunes de los pilotos en la carrera de Estados Unidos era el efecto de los baches en el monoplaza, con Max Verstappen siendo uno de los más duros en sus comentario y, al igual que Lando Norris, apuntando que ya era necesario tomar analgésicos para calmar el dolor.

Ahora, en la siguiente parada del calendario en México, las complicaciones no deberían existir dado que la organización del Gran Premio de la Ciudad de México ha realizado labores de repavimentado en algunos sectores del trazado. Para los mexicanos es normal entender que la ciudad se hunde constantemente dado que fue creada encima de un lago. Esta situación conllevó que, desde un inicio, cuando la nueva pista fue construida se considerara un factor de hundimiento que podía generar vibraciones en los coches en el futuro.

Un trabajo de este tipo necesitaba un departamento con experiencia y organización recurrió a la firma alemana Tilke, la misma empresa de ingeniería que diseñó la remodelación del circuito en 2015. Tras diversos estudios de laboratorio sobre la base y sub base del terreno, se determinó que la estructura profunda se mantenía firme, pero era necesario realizar un reasfaltado en algunos sectores.

“Llegó a una recomendación que era necesario quitar 5.5 cm de la última capa de asfalto y reasfaltar porque las bases estaban bien. Parchamos algunas... algunos cracks que había en ciertos espacios que nada más se le dio como fortaleza y se volvió a asfaltar los 5.5 cm”.

Los trabajos principales se desarrollaron entre los meses de mayo y junio, abarcando más de la mitad del recorrido total del circuito:

“Hicimos un poco más de la mitad de la pista en lo que fue mayo y junio, con gran éxito. En la FIA quedaron muy contentos con los resultados”.

Las zonas intervenidas: de la curva 9 a la recta principal

Aunque los "bumps" o irregularidades se detectaron inicialmente en un sector reducido de la recta principal, la organización optó por realizar un trabajo integral para prevenir futuros desgastes y ofrecer un asfalto uniforme.

“Se hizo de curva 9 a curva 1, un poco antes de curva 1. O sea, todo lo que es la última recta, curva 10, 11, 12, la salida a la recta principal hasta un poco antes de llegar a curva 1”.

“En ciertas áreas de la primera recta se empezó a sentir un poco —no lo puedo nombrar como un hundimiento— ciertos 'bumps' pequeños en donde FIA nos requirió que por favor diéramos mantenimiento en esas zonas y decidimos hacerlo en la mitad de la pista. En vez de hacerlo en 400 metros que era donde se tenía planead originalmente, lo acabamos haciendo en más de 2 kilómetros”.

Más de la F1 :

El desafío del subsuelo en la Ciudad de México

El comportamiento del terreno en el Autódromo Hermanos Rodríguez es monitoreado de forma constante debido a la naturaleza del suelo en la capital mexicana. La solución de ingeniería implementada desde 2015 permitió soportar una década de cargas pesadas, eventos masivos y competencias locales sin deformaciones severas.

“Es impresionante porque cuando lo construimos y cuando hicimos esta pista, nadie quería comprometerse a ver cómo iba a ser el comportamiento, aunque se estudió muy bien con ingenieros locales de cómo creían que se iba a comportar el piso e hicimos cierta estructura que se llevó a cabo con geotextil y tezontle para darle rigidez y que absorbiera el agua... Y la verdad creímos que le íbamos a tener que dar mantenimiento a los dos años, y fueron 10 años que la pista no requirió absolutamente de ningún arreglo”.

Respecto al tramo restante del trazado que no fue intervenido en esta etapa, Skipsey confirmó que se encuentra en un estado óptimo, aunque evaluarán los comentarios de los pilotos tras los entrenamientos libres para determinar los siguientes pasos.

“Hasta ahorita esa parte de asfaltado se tiene la posibilidad, aunque no lo requiere la pista —la pista está en perfectas circunstancias, se podría decir, en el resto de lo que falta— y de todas maneras nosotros estudiaremos la posibilidad de a lo mejor también cambiar esa parte que falta”.

“Veremos si queremos continuar con la otra mitad, que hoy está en perfectas condiciones, pero eso lo decidirá la FIA, a ver qué nos dicen los pilotos. Nosotros nos vamos mucho también por los comentarios de los pilotos que nos los hacen llegar a través de FIA, y pues ahí veremos cuál es el siguiente paso para la pista, que hoy estamos al 100%”.

Más de la F1 :

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También lee :





Share Or Save This Story

Copy link

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo previo Alonso reafirma sus críticas al nivel de algunos pilotos en F1: "Todos sabemos de quiénes hablamos"

Top Comments

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

View More & Comment

More from

Luis Ramírez





Colapinto: "Hay que dar vuelta la tortilla en México y empezar a andar bien otra vez"



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



46 min



Colapinto: "Hay que dar vuelta la tortilla en México y empezar a andar bien otra vez"





Checo Pérez decidió firmar su “último” contrato con Cadillac aunque tenía otras opciones en F1



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



2 h



Checo Pérez decidió firmar su “último” contrato con Cadillac aunque tenía otras opciones en F1





Antonelli y Bottas ausentes el jueves del GP de México por cuestiones médicas



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



3 h



Antonelli y Bottas ausentes el jueves del GP de México por cuestiones médicas

Últimas noticias





Así fue como el GP de México trabajó para evitar el problema de los baches en la F1 2026



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de México



Así fue como el GP de México trabajó para evitar el problema de los baches en la F1 2026





Alonso reafirma sus críticas al nivel de algunos pilotos en F1: "Todos sabemos de quiénes hablamos"



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de México



26 min



Alonso reafirma sus críticas al nivel de algunos pilotos en F1: "Todos sabemos de quiénes hablamos"





Colapinto: "Hay que dar vuelta la tortilla en México y empezar a andar bien otra vez"



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de México



46 min



Colapinto: "Hay que dar vuelta la tortilla en México y empezar a andar bien otra vez"





Comenzó el asfaltado del Autódromo de Buenos Aires para la visita del MotoGP en 2027



MotoGP



MGP MotoGP 1 h



Comenzó el asfaltado del Autódromo de Buenos Aires para la visita del MotoGP en 2027

Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.

From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.

You have 2 options:

Become a subscriber.

Disable your adblocker.

Suscríbase ahora Already subscribed? Sign in here

Already disabled your adblocker?

Reload page

Gestionar Alertas

Suscríbete