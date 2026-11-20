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Fórmula 1 Las Vegas GP

La lluvia arruina la FP1 en Las Vegas 2026: nadie marca tiempo y Checo Pérez lidera simbólicamente

Ningún piloto completó una vuelta cronometrada en la Práctica 1 del GP de Las Vegas 2026 de F1 debido a la intensa lluvia en The Strip.

Luis Ramírez

Edited: 20 nov 2026, 1:33

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Sergio Pérez, Cadillac Racing

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

La primera práctica del Gran Premio de Las Vegas 2026 de la Fórmula 1 resultó una hora perdida para los pilotos y, las condiciones de por si complicadas del trazado callejero en la mítica avenida The Strip se complicaron más por las condiciones de lluvia que se presentaron en toda la tanda.

La lluvia llevó a que ninguno de los 22 competidores completara una sola vuelta. En total, 14 pilotos salieron a la pista con los neumáticos de lluvia extrema, pero cada uno de ellos regresó a la zona de los boxes una vez que transitaba los dos primeros sectores del circuito callejero.

Dado que Sergio Pérez fue el primer piloto en salir al circuito cuando habían transitado los primeros 15 minutos, la F1 lo colocó en la cima del clasificador, pero no logró una sola vuelta por lo que no había ningún tiempo registrado, a excepción de los transitados en el sector 2 y parte del sector 3 antes de terminar de nuevo en su garaje del equipo Cadillac.

En Alpine Franco Colapinto y Pierre Gasly completaron un solo giro de instalación en la parte final.

Los McLaren decidieron no salir a la pista. Los Racing Bulls también se mantuvieron en sus boxes. En Aston Marton solo Jack Crawford, quien reemplazó a Fernando Alonso en la FP1, intentó girar una vuelta.

El japonés Ryo Hirakawa, quien realizó la primera sesión en lugar de Oliver Bearman, se ubicó segundo seguido por su compañero Rafael Camara, con Valtteri Bottas y Dino Beganovic, quien tomó el asiento de Lewis Hamilton, cerrando los cinco primeros, aunque en realidad ninguno de ellos marcó un registro.

El pronóstico para las próximas horas es que podría presentarse una lluvia ligera durante la segunda práctica pactada para las 20:00 horas locales.

¿A qué hora será la práctica 2 del GP de Las Vegas de la F1 2026?

México: Jueves 19 de noviembre 22:00h

Costa Rica / Belice / El Salvador: Jueves 19 de noviembre 22:00h

Panamá / Colombia / Perú / Ecuador: Jueves 19 de noviembre 23:00h

Venezuela / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana: Viernes 20 de noviembre 00:00h

Argentina: Viernes 20 de noviembre 01:00h

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