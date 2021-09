Sainz: "Después del golpe del sábado perdí confianza"

El domingo de Carlos Sainz en Monza fue mejor de lo esperado, beneficiado por el polémico accidente entre Max Verstappen y Lewis Hamilton. Pero el español no se mostró satisfecho tras acabar sexto el GP de Italia, después de haber estado cerca del podio durante varios momentos de la carrera.

En la salida, Sainz perdió posición con un encendido Antonio Giovinazzi, pero el italiano se tiró por el exterior en la primera Variante para pasar a Charles Leclerc, 5º, y se fue largo en el segundo vértice, reincorporándose de manera insegura.

Esto provocó que Sainz no tuviera dónde ir y tocase al Alfa Romeo, haciéndole trompear y perder el alerón delantero, lo que activó el Virtual Safety Car. Los comisarios determinaron unas vueltas después que el italiano era culpable y le impusieron cinco segundos de sanción.

Pero la falta de velocidad punta del Ferrari pronto se hizo evidente, cuando Checo Pérez superó al español en la vuelta 9, pese a que esté vendió cara su piel antes de la primera Variante. El desfile de paradas en boxes que comenzó Daniel Ricciardo –ganador a la postre– en la vuelta 22 hizo a Sainz subir posiciones.

Pero cuando Verstappen y Hamilton se tocaron en la vuelta 26, el español, como tantos otros, aprovechó para parar a montar los duros y volvió a pista quinto, detrás del coche de seguridad. Poco le duró la alegría a Sainz, que vio cómo Bottas, desatado tras salir último, le pasó a 21 vueltas del final.

A partir de ahí, el español intentó apretar para reducir la distancia con un Pérez que recibió cinco puntos de sanción por adelantar de manera ilegal, pero no fue posible y se quedó a 1,8 del top 5 en meta.

"Creo que el fin de semana al final, más o menos, lo hemos salvado, pero ha sido muy duro. Desde ayer en carrera no he ido cómodo en ningún momento, iba derrapando muchísimo de atrás, degradaba mucho los neumáticos traseros. Luego, cada vez que teníamos una pelea, nuestra velocidad punta no era la mejor para defendernos. Hemos tenido el podio cerca, lo veíamos, estábamos a dos o tres segundos de él, pero en ningún momento me he sentido capaz de ir a por ello, de tener la velocidad punta y la confianza en el coche para atacar", reconoció a los micrófonos de DAZN F1.

"Un poco de rabia, pero es lo que hay, este fin de semana no ha salido como quería, pero... Nos dices antes de venir a Monza que íbamos a acabar 4º y 6º, quizás lo hubiéramos firmado, pero una vez que estás en carrera y notas las dificultades que hemos tenido aquí y teniendo el podio relativamente cerca delante de los tifosi, te da rabia no poder ir a por ello ni tener la capacidad esa de intentar por lo menos luchar".

"No había la confianza, después del golpe de ayer la perdí un poco y no he logrado recuperarla. Habrá que analizarla y ver qué podemos hacer".

Cuando se le preguntó si los problemas vinieron sobre todo de la inestabilidad trasera de la que se quejaron ambos pilotos todo el fin de semana en Monza, Sainz respondió afirmativamente.

"Sí, seguro, no es la primera vez que se me va el coche de atrás y pierdo un poco de confianza. Está claro que es una debilidad, que tengo que ir mejorando y viendo cómo puedo aprender de ella e ir camuflándola un poco con el setup y adaptándome a ello", apuntó.

"Quizás cuando quitas un poco de carga aerodinámica, como hemos hecho aquí, el coche es más difícil de lo que me espero; tengo que aprender de ello y ver cómo puedo mejorarlo".