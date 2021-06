Sainz cree que Ferrari debe resolver sus problemas de degradación

El domingo del GP de Francia 2021 de F1 fue un auténtico jarro de agua fría tras lo que Carlos Sainz logró el sábado: ser el mejor del resto por detrás de Red Bull y Mercedes.

Aunque el español arrancó muy bien y llegó a pasar a "Checo" Pérez en los primeros metros, el mexicano aguantó el tipo en la primera curva y abrió tierra de por medio. A partir de ahí, Sainz intentó gestionar los neumáticos medios con los que pasó la Q2 del sábado, tratando de llegar lo más lejos posible con ellos.

Sainz entró al final de la vuelta 17 y la estrategia de Ferrari resultó fallida, ya que al español le hicieron un undercut Daniel Ricciardo y su compañero, Charles Leclerc. No obstante, el español comenzó a rodar muy rápido y tras pasar a Gasly, hizo lo propio con Leclerc en la vuelta 29.

Sin embargo, el McLaren de Norris primero, y el AlphaTauri de Gasly, el Alpine de Alonso y el Aston Martin de Stroll, después, le sacaron de un top 10 que Ferrari no mereció este domingo.

"Por el lado de la estrategia creo que hoy no había mucho que hacer. Cuando tienes un ritmo tan malo y tanta degradación, tanto graining y tanto todo, no puedes hacer nada con la estrategia", comenzó Sainz en los micrófonos de DAZN F1 de España.

A continuación, restó importancia al undercut de Leclerc, explicando los motivos que llevaron a Ferrari a parar antes al monegasco, pese a que rodaba dos posiciones por detrás del español.

"Charles ha tenido que parar pronto porque se había quedado sin ruedas y yo iba también muy justo de ruedas. Pero sabía que por mucho que Charles te haga el undercut, al final no llegas si paras en la 13 [14, en realidad]. Entonces yo tenía que intentar llegar por lo menos a la 16-17, que era donde nos decía la simulación que podíamos llegar luego hasta el final. He conseguido llegar así, de milagro, y he podido hacer solo una parada... lenta y muy mal en general", añadió.

Cuando se le preguntó dónde cree que está el problema de que Ferrari haya dilapidado su quinto y séptimo puesto en parrilla, Sainz lanzó un mensaje muy claro y directo.

"Tenemos que ver cómo hay equipos que pueden hacer una parada sin degradación, haciendo 1:36 al final, y cómo nosotros hacemos una parada haciendo 1:39-1:40, pese a que les metemos medio segundo en clasificación", apuntó.

"Está claro que hay algo que no funciona en cuanto a los neumáticos. Sinceramente, desde el primer día que llegué al equipo está claro que hay algo que en carrera no va y es en lo que hay que trabajar y centrarse ahora. Hay que intentar entender qué estamos haciendo mal en carrera porque está claro que algo estamos haciendo muy mal para ir tan lento en estas condiciones".

Ferrari apenas tendrá tiempo para analizar y reflexionar sobre qué pueden hacer al respecto, ya que el próximo fin de semana la F1 llega a Austria, donde disputará dos carreras seguidas en el Red Bull Ring.

"Ahora a experimentar. Nos veréis seguramente probando cosas para intentar mejorar este problema, porque empieza a ser bastante evidente que en carrera nos vamos para atrás y empieza a ser bastante evidente que tenemos algún problemilla con los neumáticos. Habrá que analizarlo y ver cómo podemos mejorarlo", concluyó un Sainz decepcionado.

Las fotos de Carlos Sainz en el GP de Francia 2021 de Fórmula 1

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 1 / 30 Foto de: Drew Gibson/LAT Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 2 / 30 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 3 / 30 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 4 / 30 Foto de: Drew Gibson/LAT Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 5 / 30 Foto de: Drew Gibson/LAT Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 6 / 30 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF21, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Pierre Gasly, AlphaTauri AT02, encabezan la fila para salir de los boxes tras la bandera roja en la Q1 7 / 30 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 8 / 30 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 9 / 30 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 10 / 30 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 11 / 30 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 12 / 30 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 13 / 30 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 14 / 30 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 15 / 30 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 16 / 30 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 17 / 30 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 18 / 30 Foto de: Drew Gibson/LAT Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, se sale de pista 19 / 30 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 20 / 30 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, se sale de pista 21 / 30 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 22 / 30 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 23 / 30 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari, Charles Leclerc, Ferrari 24 / 30 Foto de: Ferrari Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 25 / 30 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 26 / 30 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari, en el desfile de pilotos 27 / 30 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Lando Norris, McLaren, Fernando Alonso, Alpine F1, Carlos Sainz Jr., Ferrari 28 / 30 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Lando Norris, McLaren, Fernando Alonso, Alpine F1, Carlos Sainz Jr., Ferrari, Pierre Gasly, AlphaTauri 29 / 30 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Lando Norris, McLaren, Fernando Alonso, Alpine F1, Charles Leclerc, Ferrari, Carlos Sainz Jr., Ferrari 30 / 30 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images