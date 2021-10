Los baches "no son un problema" para los F1, dice el jefe de Austin

Pierre Gasly, piloto de AlphaTauri, dijo antes de la carrera de Texas que el evento "podría ser bastante complicado" para los pilotos, porque los baches de Austin –que siempre se han encontrado en el asfalto del Circuito de las Américas debido a que está construido sobre tierra movediza–, "parecen aún más graves ahora", después de ver el reciente evento de MotoGP en la misma pista.

El tema fue muy discutido en las ruedas de prensa de los pilotos antes de Austin el jueves, pero Epstein bajo el tono a las preocupaciones, sobre todo después de que el trabajo ordenado por la FIA para mejorar la superficie de la pista en la depresión entre la curva 2 y la 3 y las depresiones en las curvas 4, 6, 10 y 14, se completase en el período previo al evento.

Cuando Motorsport.com le preguntó si COTA tendría que realizar trabajos adicionales para abordar las preocupaciones sobre la superficie de la pista, Epstein respondió: "Gasly puede haber dicho algo, pero no ha conducido en esta pista. Así que los baches no son un problema para los coches, en primer lugar".

"Y Michael Masi [director de carrera de la Fórmula 1] ha salido, ha enviado a gente, lo han comprobado y nos han pedido que rectifiquemos dos o tres áreas de preocupación. Y ese trabajo ya se hizo el lunes y el martes de esta semana".

"Por lo tanto, sigue siendo un problema para las motos –hay dos zonas como de depresión–, pero los coches no tienen ningún problema. Creo que si le preguntas [a Gasly] después de conducir, te dirá que han hecho superficies mucho más duras que esta".

Epstein añadió que "reasfaltarán el trazado para las motos en abril", como suma al trabajo completado desde la última vez que la F1 visitó Texas en 2019, que llevó a reasfaltar la salida de boxes y la trazada hacia la primera curva, además de los enlaces entre las curvas 9 y 10 y las curvas 11 y 12, así como desde la mitad de la curva 15 hasta la mitad de la curva 19.

"Vamos a cerrar durante tres semanas en enero", continuó Epstein. "Ya hemos reasfaltado mucho, hicimos mucho el año pasado, aunque hay más cosas que hacer. Pero deberíamos preguntarle a Gasly después de que salga, ¿puedes conducir aquí? Pregúntale cómo fue Mónaco".

Pierre Gasly, AlphaTauri, walks the track Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Valtteri Bottas, piloto de Mercedes, dijo que los baches de Austin estaban "bien", pero "al límite" durante el evento de 2019.

"El límite es cuando se vuelve demasiado doloroso: cuando es una pista realmente llena de baches, tu cuerpo recibe una paliza y empiezas a tener dolores de cabeza y cosas así. Entonces ya no es tan divertido. Según tengo entendido, han hecho algunos trabajos en el circuito, así que espero que sea más agradable", apuntó.

Kimi Raikkonen, de Alfa Romeo, dijo que los baches "han estado ahí cada año, algunos años un poco más, otros menos". Y añadió: "No es que no tengamos baches en otros circuitos. Así que, obviamente, algunas pistas son muy suaves por muchas razones, porque tal vez han reasfaltado justo antes o no. Pero debería estar bien".

"Quiero decir, que si los chicos de MotoGP pudieron hacer una carrera, nosotros deberíamos estar absolutamente bien. Estoy seguro de que es mucho más aterrador sobre dos ruedas ir con los baches, que con nuestros coches, especialmente con la carga aerodinámica que tenemos. Sí, puede que lo sintamos, pero deberíamos estar bien", afirmó el finlandés.