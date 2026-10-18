Fórmula 1 GP de Estados Unidos

El GP de Estados Unidos de F1 tendrá una nueva y extraña atracción en Austin

El Gran Premio de Estados Unidos de F1 suma una atracción para los aficionados.

Alex Harrington

Publicado: 18 oct 2026, 0:03

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Liam Lawson, Racing Bulls Team

Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

La Fórmula 1 nos ha dado circuitos urbanos entre casinos, un túnel en el pitlane y un paddock con una marina falsa. Ahora el Circuit of the Americas quiere el sombrero de vaquero más grande del mundo, con un bar en su interior, y espera que Guinness World Records pueda tomar nota de ello.

Todo esto ocurrirá en el próximo Gran Premio de Estados Unidos, donde un oficial de Guinness inspeccionará la construcción el jueves previo al fin de semana de carrera.

Un sombrero de 75 pies

El presidente de COTA, Bobby Epstein, confirmó las dimensiones de este coloso. Construido en fibra de vidrio, tendrá 75 pies de altura —unos 23 metros— y en su interior contará con un bar de temática western con acceso desde Lone Star Land, una zona del circuito construida para los espectadores. Se entiende que la construcción de la estructura está cerca de terminarse.

"Pensé que el circuito debía tener una atracción turística con algún tipo de Guinness World Record", dijo Epstein a The Athletic. Quería un punto de referencia que la gente reconociera incluso cuando el circo de la F1 no estuviera en la ciudad. "En lugar de una carpa normal, ¿por qué no construir un sombrero de vaquero de 75 pies?"

Bastante razonable. La mayoría de nosotros nos habríamos conformado con la carpa.

No existe un Guinness World Record que registre el sombrero de vaquero más grande —quizás no sorprenda—, lo que significa que COTA podría inaugurar la categoría si efectivamente Guinness lo verifica como intento de récord. Epstein también espera que el sombrero permanezca en el recinto durante todo el año en lugar de instalarse solo para la carrera de F1.

Lone Star Land, para los no iniciados

Si no has estado allí, Lone Star Land es la zona de aficionados de COTA con temática de rancho. El circuito ha adoptado la estética tradicional del oeste, muy popular en todo el estado, y la zona de aficionados suele albergar actuaciones como bailes en línea y demostraciones con lazo, junto con algún que otro sombrero Stetson en la mezcla.

¿Qué tan grande es grande, incluso para Texas?

El sombrero tiene algo de competencia local. Fox San Antonio informa que la escultura de bota de vaquero más grande mide 10,74 metros de altura en San Antonio, por lo que el sombrero de COTA la superaría con aproximadamente el doble de altura. Guinness también registró a 39.013 personas usando sombreros de vaquero en el Angel Stadium de Anaheim en 2012. Es una convocatoria que las tribunas de COTA tendrían una buena oportunidad de igualar, si todos recordaran llevar un Stetson.

¿Qué más ocurrirá en Austin?

El fin de semana podría ver a Kimi Antonelli asegurar un título de campeonato en Austin, y Williams planea exhibir su show car con temática de Marvel en la zona de aficionados. Puedes leer sobre eso haciendo clic abajo.

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