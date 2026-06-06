Antonelli lidera una FP3 en Mónaco con problemas para Colapinto y Checo Pérez

Kimi Antonelli, líder del campeonato de F1 y ganador de los últimos cuatro grandes premios, encabezó el clasificador en la FP3 del Gran Premio de Mónaco.

El piloto italiano marcó un mejor tiempo de 1m12s720, con el que aventajó por tres décimas a sus escoltas, los Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton, quienes habían dominado las sesiones del viernes.

George Russell finalizó en el cuarto lugar con el otro Mercedes, aunque a casi ocho décimas del registro de su compañero de equipo.

Max Verstappen fue quinto para Red Bull, seguido por el McLaren de Oscar Piastri, ambos a nueve décimas de la referencia.

Ya a más de un segundo terminó Gabriel Bortoleto, de Audi, por delante de Isack Hadjar, Lando Norris y Nico Hülkenberg, quienes completaron el top 10.

Checo Pérez sufrió problemas con los frenos, tal como había ocurrido el viernes, durante la primera parte de la sesión, antes de terminar 18°, una posición por delante de Franco Colapinto, quien pasó más de 20 minutos en el garaje de Alpine tras un contacto con las barreras.

Oliver Bearman provocó una bandera roja en la parte final de la sesión cuando los pilotos realizaban simulacros de clasificación.

Así se desarrolló la FP3 del GP de Mónaco:

La tercera práctica tuvo un inicio tranquilo, en el que solo siete pilotos salieron de los pits en los primeros minutos, todos con neumáticos blandos, antes de que la pista comenzara a poblarse.

Cumplidos los primeros diez minutos, Lewis Hamilton lideraba con un tiempo de 1m14s390, siete décimas por delante de Charles Leclerc y Lando Norris.

Checo Pérez, quien terminó el viernes con llamas en el freno delantero derecho de su Cadillac, volvió a reportar el mismo problema, aunque esta vez logró llegar hasta el garaje de su equipo.

Por su parte, Franco Colapinto comenzó con una vuelta de 1m16s317 para ubicarse entre los diez primeros de una clasificación que todavía no contaba con todos los protagonistas en pista.

Franco Colapinto, Alpine Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

A medida que el circuito iba mejorando, Mercedes disfrutaba de un 1-2 momentáneo a los 20 minutos de la sesión, con Antonelli al frente gracias a una vuelta de 1m13s374, una décima más rápido que George Russell.

Colapinto mejoró su registro hasta 1m15s182, pero eso solo le alcanzó para ubicarse 16°, a seis décimas de su compañero, Pierre Gasly, quien era décimo en ese momento de la práctica. Más tarde, el argentino perdió el control del coche en la horquilla del Grand Hotel y golpeó las barreras con la parte trasera. Afortunadamente, pudo continuar y regresar a los pits.

También lee: Fórmula 1 Franco Colapinto es multado por los comisarios en el GP de Mónaco

Leclerc se colocó al frente con un tiempo de 1m13s355 utilizando un juego de neumáticos blandos que ya acumulaba 15 vueltas, una clara muestra de la baja degradación del circuito de Mónaco. Sin embargo, Antonelli volvió a mejorar la referencia al marcar 1m13s137.

Checo Pérez regresó a la pista tras permanecer varios minutos en el garaje de Cadillac debido al problema inicial en los frenos. El mexicano registró una vuelta de 1m15s755 para ubicarse 19°, por delante de su compañero, Valtteri Bottas, y de los dos Aston Martin.

Sergio Pérez, Cadillac Racing Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Al ingresar en los 20 minutos finales, los pilotos comenzaron a exigir al máximo sus autos en la preparación para la clasificación, y Antonelli llevó la referencia hasta 1m12s720, rebajando en cuatro décimas su tiempo anterior y pulverizando la mejor marca del viernes.

Los Ferrari quedaron luego a tres décimas del registro de Antonelli, tanto Leclerc como Hamilton, justo antes de que la sesión fuera detenida con bandera roja por un accidente de Oliver Bearman en Massenet, la curva 3 del trazado.

La bandera verde regresó cuando restaban cuatro minutos para el final y los pilotos se apresuraron a salir a la pista, entre ellos Colapinto, después de permanecer más de 20 minutos en el garaje de Alpine por los daños sufridos en su coche. Antonelli, por su parte, fue la excepción y permaneció en los pits.

Pérez mejoró su marca hasta 1m14s945, lo que le permitió ubicarse en la 18ª posición, por delante de Colapinto, quien terminó con un tiempo de 1m15s179, un lugar por detrás del mexicano.

No hubo cambios entre los diez primeros en los minutos finales, por lo que Antonelli terminó al frente del clasificador, escoltado por los Ferrari y con Russell en la cuarta posición, a siete décimas del registro de su compañero.

Max Verstappen finalizó quinto, seguido por Oscar Piastri, Gabriel Bortoleto, Isack Hadjar, Lando Norris y Nico Hülkenberg.