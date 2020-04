GP de Bélgica en duda por ampliación de medidas por coronavirus

Raikkonen : “Un idiota me golpeó por completo". Raikkonen : “Me golpeó de nuevo. ****** misma persona.” Team : “OK. ¿Todos tus neumáticos están bien?” Raikkonen : “Hay algo que no está bien. Sí, algo no se siente bien.” Team : “OK, OK. Iremos a pits y checaremos el coche.” Raikkonen : “Probablemente es el piso ******. ***** *****.” Team : “Yeah, Lo sé.” Raikkonen : “¿Dónde….? ¿Cómo lo hizo...? ¡No había espacio en absoluto! Estaba lo más afuera posible. ¿Qué paso? ¿Lo vieron?” Team : “Si, tienes razón. Creo que fue Verstappen por dentro, pero necesitamos ver la repetición.” Raikkonen : “OK.” Verstappen : “Daño, daño. Él solo giró hacia mi. ¿Qué estaba haciendo él?”

Grosjean queda indefenso por el déficit de ritmo lineal de Haas

7 / 10

Foto de: Erik Junius

Team: “Bien amigo, entonces los autos de adelante tienen llantas viejas. Todavía hay [una] oportunidad, sigamos con esta estrategia.”

Grosjean: “No, no la hay, no la hay. Lo siento chicos, he estado aquí por treinta vueltas. No hay posibilidad, nos faltan 20 km/h, no puedo hacer nada. No es nada en contra de ustedes, no es nada en contra. Estamos aquí para hacerlo, pero en carrera es imposible. Me están adelantando vuelta tras vuelta”.