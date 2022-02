La F1 extiende el contrato con el GP de Bahréin hasta 2036

La noticia refleja el hecho de que la Fórmula 1 está aprovechando el aumento de la popularidad de la categoría tras una emocionante temporada 2021 y también debido a la serie de Netflix Drive to Survive para firmar contratos con los promotores de carreras que ya estaban en el mundial.

El calendario de este año será de récord, de hasta 23 grandes premios, pero hay aún margen para que ese número sea mayor en las próximas temporadas, y el interés de nuevas sedes como Las Vegas ha dado a la F1 la oportunidad perfecta de presionar a los promotores actuales para que aseguren su futuro a largo plazo.

El mes pasado se anunció que el GP de Singapur renovó hasta 2028, y en noviembre se firmó una extensión del contrato con China hasta 2025.

Las carreras en Oriente Medio, que aportan importantes sumas de dinero, son muy importantes para la F1. El contrato con el GP de Arabia tiene una duración de 10 años, mientras que el año pasado se llegó a un acuerdo para 10 años con el GP de Qatar a partir de 2023.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Lewis Hamilton, Mercedes W12, Valtteri Bottas, Mercedes W12 and Charles Leclerc, Ferrari SF21 at the start of the race

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images