Verstappen: "Sin dudas Mercedes mejoró un poco"

Verstappen, quien lidera el campeonato de pilotos con 18 puntos sobre Lewis Hamilton, arrancó muy bien la jornada de pruebas libres en el circuito de Red Bull Ring siendo el más rápido en el primer ensayo.

Sin embargo, en la segunda práctica quedó relegado al tercer puesto dos décimas de segundo detrás de Hamilton, el más veloz, y de Valtteri Bottas, quienes lideraron un 1-2 de Mercedes en una sesión que contó con una ligera presencia de la lluvia.

"Parecen bastante rápidos con el compuesto blando", comenzó Verstappen en Sky Sports F1 de Gran Bretaña su análisis sobre lo hecho por Mercedes el viernes.

"Creo que por nuestra parte ese run no salió perfecto. Pero, sin embargo, me he sentido bien en el coche, todo se sintió bastante bien. No hay problemas reales, sólo hay que asegurarse que tengamos un poco más de ritmo en el neumático blando porque creo que en el medio nos vemos bien. También en las tandas largas estamos decentes. Al fin y al cabo, eso es lo más importante", agregó el neerlandés.

Preguntado si cree que podría estar delante de Hamilton y de Bottas en caso de encontrar el ritmo necesario con el compuesto blando, Verstappen comentó: "Creo que estará muy ajustado. Sin duda han mejorado un poco. Así que sí, lo veremos mañana en la clasificación. Pero por supuesto lo más importante es que estos compuestos más blandos duren en la carrera. Así que eso también va a ser un reto".

Las condiciones climáticas, mucho más frescas que el pasado fin de semana, estuvieron lejos de ser las ideales en la segunda práctica ya que cayó una ligera llovizna aunque no alcanzó para mojar la pista por completo y detener los trabajos de los pilotos y equipos.

"Estuve comprobando con la mano mientras conducía cuánto llovía. Por suerte estuvo lo suficientemente bien para seguir conduciendo, pero sentí algunos momentos en los que entras en una curva y parece que hay un poco más de agarre. Pero no ha llovido (mucho), así que hemos tenido una buena lectura del ritmo en tandas largas", comentó Verstappen.

Galería: Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria de F1

