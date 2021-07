Ricciardo no entrará "en pánico" por el viernes de McLaren en Austria

Ricciardo ha tenido problemas en su rendimiento en la primera parte de la temporada 2021 tras su llegada a McLaren, sumando menos de la mitad de puntos que su compañero de equipo, Lando Norris.

El australiano quedó eliminado en la Q2 el pasado fin de semana en el Red Bull Ring antes de que una falla en la unidad de potencia en la carrera lo hiciera caer hasta la 13° posición, marcando un fin de semana decepcionante.

Las esperanzas de cambiar la suerte para el segundo fin de semana en la pista austriaca no parecieron ser mucho más brillantes el viernes, ya que terminó 12° en la FP1 y 15° en la FP2, rodando a dos décimas de segundo del tiempo de Norris.

Pero Ricciardo dijo que el coche "no se sintió tan mal" durante sus vueltas el viernes, y que aunque estaba sorprendido de haber terminado tan abajo en el orden, no creía necesario un gran cambio de enfoque.

"Estoy un poco sorprendido con la clasificación", dijo Ricciardo.

"Sólo nos falta un poco, pero no hay nada que se sienta fuera de lugar en el coche, como supongo que es probablemente un poco en todas partes. Sé que no hay muchas curvas aquí, pero tal vez sólo nos falta media décima en todas partes, entonces eso sólo se suma a medio segundo o algo así, y eso es lo que necesitamos.

"Probablemente se trate de afinar la puesta a punto esta noche. No creo que tengamos que reinventar la rueda. Creo que con mi conducción y los puntos que me perdí la semana pasada, y las áreas que me faltaban, creo que definitivamente hice un buen paso hoy".

"Así que es sólo tratar de hacer otro mañana, y vamos a estar en un lugar decente".

Daniel Ricciardo, McLaren Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Ricciardo ha estado tratando de ajustar su estilo de conducción para adaptarse al McLaren MCL35M después de su difícil comienzo de año que lo ha visto no terminar una carrera más allá de la sexta posición.

"Todavía estoy tratando de maximizar el estilo de conducción que le gusta al coche actualmente", dijo. "Eso es lo que he estado tratando de trabajar. Lo estamos consiguiendo".

"Creo que hoy ha habido algún progreso, hemos cambiado algunas cosas en el coche para ayudarme a conseguir esa sensación. Eso fue positivo".

"El viernes pasado, en realidad nos veíamos bastante bien, así que si miras la clasificación de la semana pasada a la de esta semana, pensarás que estamos a kilómetros de distancia. Luego, obviamente, el sábado cambió por completo".

"Tengo confianza en que podemos avanzar para mañana, en lugar de quedarnos aquí o retroceder. Por eso probablemente me siento un poco mejor hoy, pero obviamente no estamos ahí en la tabla de tiempos".

"Así que sí, no voy a entrar en pánico. Un poco de puesta a punto y creo que mañana encontraremos lo que necesitamos".

Norris lideró los esfuerzos de McLaren el pasado fin de semana en Austria, ya que se clasificó tercero y terminó quinto, habiendo conseguido su primer podio en la F1 en esta pista en 2020.

El británico dijo que tenía una "buena sensación" del monoplaza de McLaren después de las pruebas del viernes, pero sintió que había más por venir.

"No pusimos todo junto, sólo probamos muchas cosas diferentes", dijo Norris.

"Esta noche haremos nuestro análisis y esperamos volver mañana con un paquete mejor".

"Creo que será una carrera más interesante que la del fin de semana pasado, más difícil de cuidar los neumáticos, de saber cuándo empujar y cuándo no, etc. Esperemos que esté bien para nosotros y nos aseguraremos de hacer un buen trabajo".

Galería: Las fotos de McLaren en el viernes del GP de Austria

Haz clic en las flechas para pasar las imágenes

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M 1 / 33 Foto de: Erik Junius Landor Norris, McLaren MCL35M 2 / 33 Foto de: Erik Junius Landor Norris, McLaren MCL35M 3 / 33 Foto de: Erik Junius Los mecánicos trabajan en el coche de Lando Norris, McLaren MCL35M, en el garaje 4 / 33 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images El equipo McLaren en el pit wall 5 / 33 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M, en pits 6 / 33 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Los mecánicos trabajan en el coche de Lando Norris, McLaren MCL35M, en el garaje 7 / 33 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren 8 / 33 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Equipo de boxes de McLaren 9 / 33 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Un mecánico de McLaren da indicaciones 10 / 33 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M 11 / 33 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M 12 / 33 Foto de: Erik Junius Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M 13 / 33 Foto de: Erik Junius Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M 14 / 33 Foto de: Erik Junius Landor Norris, McLaren MCL35M 15 / 33 Foto de: Erik Junius Landor Norris, McLaren MCL35M 16 / 33 Foto de: Erik Junius Landor Norris, McLaren MCL35M 17 / 33 Foto de: Erik Junius Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02, Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M 18 / 33 Foto de: Erik Junius Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M 19 / 33 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M 20 / 33 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M 21 / 33 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M 22 / 33 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren 23 / 33 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren con los ingenieros 24 / 33 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M 25 / 33 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M 26 / 33 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M 27 / 33 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M 28 / 33 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 29 / 33 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Valtteri Bottas, Mercedes W12 30 / 33 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lando Norris, McLaren 31 / 33 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Andreas Seidl, director del equipo McLaren 32 / 33 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Detalle del piso del McLaren MCL35M 33 / 33 Foto de: Uncredited