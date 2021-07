Hamilton reconoce un avance de Mercedes pero no se fía de Red Bull

El vigente campeón del mundo de Fórmula 1 lideró la última sesión de entrenamientos libres del viernes del GP de Austria 2021 con 0,189 segundos de ventaja sobre su compañero, Valtteri Bottas, y 0,217 sobre Verstappen, su gran rival por el título este año.

El inglés, que había sido séptimo en la primera sesión de entrenamientos de la novena cita del año, a 0,566 del holandés, aprovechó las condiciones inciertas de la FP2 por la lluvia y exprimió su W12. Pero cree que Red Bull sigue estando un paso por encima.

Cuando se le dejó caer que hace una semana estaba dos décimas por detrás de Verstappen y este viernes acabó precisamente dos décimas por delante del holandés, Hamilton respondió: "Bueno, tienen algo extra en el bolsillo, ya lo sé. Pero creo que hemos hecho algunos pequeños progresos hoy. Creo que aún tienen esas dos décimas, o tal vez es una décima y media, algo así".

"Definitivamente hemos dado algunos pequeños pasos adelante, pero no lo suficiente para cerrar esa diferencia, no son dos décimas. Pero a una sola vuelta, el coche fue bien, bastante bien. No obstante, espero que el sábado mejoren un poco más. Tienen básicamente una diferencia como la del modo clasificación que teníamos nosotros. Voy a preguntar a mis chicos, no entiendo de dónde sacan esa ventaja. Pero es impresionante y tenemos que trabajar duro para ver si podemos igualarlo de alguna manera".

Sobre la gama más blanda que Pirelli ha llevado este fin de semana al Red Bull Ring, Hamilton reconoció que le costó la adaptación.

"He sufrido un poco. La FP1 fue un poco difícil, porque estuve probando diferentes variantes del coche, y no pareció resultar. Así que tuve que volver a hacer un cambio similar al que tenía la semana pasada y de nuevo fue mucho mejor. En general estoy contento con el coche. Probablemente no voy a cambiar demasiado, porque la mayoría de las veces: si algo no está roto, no lo arregles", aseguró.

En cuanto al ritmo de carrera para el domingo, Hamilton también cree que será similar al del pasado domingo en el GP de Estiria, donde Verstappen lo superó con holgura.

"Estoy bastante seguro de que sigue siendo el mismo. La diferencia que van a tener mañana suele ser la que tienen los domingos. Pero vamos a presionar, a intentar que esa diferencia sea lo más pequeña posible, y si podemos mejorar el coche en algo esta noche, entonces genial. Y me gustaría pensar que nuestra tanda larga estuvo bien, voy a tener que ver, echar un vistazo ahora. Evidentemente, he tenido mi salida de pista, pero vamos a esperar y ver", concluyó.

Información adicional de Luke Smith

Las fotos de Lewis Hamilton en el GP de Austria

