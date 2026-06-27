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Fórmula 1 GP de Austria

Russell responde a Antonelli en la FP3 de la F1 en Austria; Colapinto es 14° y Checo Pérez 19°

George Russell superó a Kimi Antonelli por apenas 0s038 en la FP3 del Gran Premio de Austria, con Lewis Hamilton a solo una décima de los Mercedes. Franco Colapinto se ubicó 14° y Checo Pérez terminó 19°.

Federico Faturos
Federico Faturos
Edited:
George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

Foto de: Eric Le Galliot

Kimi Antonelli dominó la tercera sesión de entrenamientos para el Gran Premio de Austria hasta que George Russell le arrebató la primera posición a dos minutos del final.

El piloto británico, quien tuvo un viernes complicado, pareció seguir ese camino en el comienzo del sábado, ya que estuvo lejos del italiano durante gran parte de la FP3. Sin embargo, fue mejorando poco a poco hasta finalmente marcar una vuelta de 1m07s096 a poco de la bandera a cuadros.

Esa marca desplazó a Antonelli del primer lugar y dejó al líder del campeonato a solamente 38 milésimas de lo conseguido por su compañero de equipo.

Ferrari mostró una recuperación tras lo visto el viernes, ya que Lewis Hamilton fue tercero con 1m07s211, a una décima de Russell, seguido por los McLaren de Oscar Piastri y Lando Norris, y el Red Bull de Max Verstappen, todos ellos a menos de tres décimas de la cima.

Charles Leclerc fue séptimo con el otro Ferrari, a 0s356, seguido por Isack Hadjar (Red Bull) y los Racing Bulls de Liam Lawson y Arvid Lindblad, quienes completaron el top 10.

Franco Colapinto arrancó la FP3 lejos del ritmo de su compañero, Pierre Gasly, pero el argentino fue acercándose a medida que avanzó la sesión hasta terminar 14° en el clasificador, a dos décimas del francés, que fue 11°.

Sergio Pérez, después de un viernes en el que tuvo poco tiempo en pista por fallas en su Cadillac, fue el piloto que más vueltas completó en la práctica final, con 29, en su camino al 19° lugar.

Así se desarrolló la FP3 del GP de Austria:

La tercera y última práctica libre para el Gran Premio de Austria arrancó, como era de esperarse, con altas temperaturas: 30 grados en el ambiente y cerca de 50 sobre el asfalto del Red Bull Ring.

Después de un viernes repleto de problemas con su monoplaza, Sergio Pérez fue el primero en salir a la pista en busca de acumular kilómetros con su Cadillac MAC-26. El mexicano comenzó con una vuelta de 1m11s437 y luego mejoró a 1m10s944 con neumáticos medios usados (compuesto C4 de Pirelli) antes de regresar a los pits.

Sergio Pérez, Cadillac

Sergio Pérez, Cadillac

Photo by: Eric Le Galliot

Pasados los diez minutos iniciales, Franco Colapinto fue el segundo piloto en salir a la pista, en su caso con neumáticos blandos nuevos (los C5 de Pirelli), para comenzar a preparar la clasificación que tendría lugar más tarde. El argentino marcó una vuelta de 1m09s929 y entró a boxes.

Al llegar a la marca de los 20 minutos, todos los pilotos ya habían salido a la pista —en su gran mayoría con el compuesto blando— y Kimi Antonelli lideraba con un registro de 1m07s533, seguido por George Russell a 0s173, con Max Verstappen y Lando Norris detrás, ambos a casi tres décimas del italiano.

Charles Leclerc consiguió romper el 1-2 de Mercedes al colocarse segundo con una vuelta de 1m07s688, con Hamilton a 0s257 de la cima en la quinta posición, lo que mostraba a Ferrari mucho más cerca después de un viernes complicado.

Sin embargo, a media hora de la bandera a cuadros, Russell recuperó el segundo puesto con una marca de 1m07s550 que lo dejaba a apenas 17 milésimas de Antonelli.

En su segunda salida a la pista, con neumáticos blandos usados, Colapinto mejoró su marca a 1m09s156, con lo que era 15° en el clasificador, a 1s623 de la punta, en un momento en que Pierre Gasly, con el otro Alpine, era octavo con 1m08s373.

Franco Colapinto, Alpine

Franco Colapinto, Alpine

Photo by: Eric Le Galliot

Antonelli amplió su ventaja sobre todos, pese a salir con un juego de blandos usados, al cerrar una vuelta de 1m07s134 que le daba un margen de cuatro décimas sobre sus perseguidores más inmediatos.

Con menos de 15 minutos por delante en la práctica, los pilotos volvieron a la pista con neumáticos blandos nuevos. Hamilton obtuvo una mejora inmediata al girar en 1m07s211 para saltar al segundo lugar, a 0s077 de Antonelli, quien, a su vez, no mejoró su marca anterior y regresó a los pits. Por su parte, Russell quedaba a 0s192 de su compañero de equipo, con Norris y Verstappen a dos décimas.

Colapinto avanzó momentáneamente al 13° puesto al cerrar una vuelta de 1m08s731, aunque todavía estaba lejos del tiempo de 1m08s193 que dejaba a Gasly en el décimo lugar.

Después de trabajar toda la sesión con el compuesto medio, Checo Pérez finalmente montó neumáticos blandos en los diez minutos finales, con los que consiguió un tiempo de 1m09s532 para colocarse 19° en el clasificador, por delante de su compañero, Valtteri Bottas, y de los dos Aston Martin.

Piastri fue uno de los últimos pilotos de punta en intentar una vuelta rápida, y le sirvió para avanzar al cuarto lugar, a 0s210 de lo hecho por Antonelli y justo por delante de su compañero Norris.

A dos minutos de la bandera a cuadros, Russell realizó otro intento, con blandos usados, y sorprendió al marcar una vuelta de 1m07s096 para destronar a Antonelli del primer puesto por solamente 38 milésimas.

Colapinto, por su parte, también tuvo un avance en el final de la sesión para avanzar al 14° puesto con un tiempo de 1m08s394.

También lee:

Fórmula 1 - GP de Austria - 3° Práctica

Todas las estadísticas
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 19

1'07.096

S 232.109
2 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 17

+0.038

1'07.134

0.038 S 231.977
3 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 22

+0.115

1'07.211

0.077 S 231.712
4 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 17

+0.248

1'07.344

0.133 S 231.254
5 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 20

+0.264

1'07.360

0.016 S 231.199
6 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 16

+0.273

1'07.369

0.009 S 231.168
7 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 24

+0.356

1'07.452

0.083 S 230.884
8 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 27

+0.816

1'07.912

0.460 S 229.320
9 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 21

+0.935

1'08.031

0.119 S 228.919
10 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 24

+1.013

1'08.109

0.078 S 228.657
11 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 16

+1.097

1'08.193

0.084 S 228.375
12 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 22

+1.207

1'08.303

0.110 S 228.007
13 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 22

+1.215

1'08.311

0.008 S 227.980
14 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 18

+1.298

1'08.394

0.083 S 227.704
15 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari 19

+1.433

1'08.529

0.135 S 227.255
16 France E. Ocon Haas F1 31 Haas Ferrari 15

+1.611

1'08.707

0.178 S 226.666
17 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 27

+1.747

1'08.843

0.136 S 226.219
18 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 25

+1.896

1'08.992

0.149 S 225.730
19 Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 29

+2.436

1'09.532

0.540 S 223.977
20 Finland V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari 24

+2.644

1'09.740

0.208 S 223.309
21 Spain F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin Honda 21

+3.325

1'10.421

0.681 S 221.149
22 Canada L. Stroll Aston Martin 18 Aston Martin Honda 19

+3.471

1'10.567

0.146 S 220.692
Ver los resultados completos

Watch: Una vuelta al Red Bull Ring con Isack Hadjar

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