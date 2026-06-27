Russell responde a Antonelli en la FP3 de la F1 en Austria; Colapinto es 14° y Checo Pérez 19°

Kimi Antonelli dominó la tercera sesión de entrenamientos para el Gran Premio de Austria hasta que George Russell le arrebató la primera posición a dos minutos del final.

El piloto británico, quien tuvo un viernes complicado, pareció seguir ese camino en el comienzo del sábado, ya que estuvo lejos del italiano durante gran parte de la FP3. Sin embargo, fue mejorando poco a poco hasta finalmente marcar una vuelta de 1m07s096 a poco de la bandera a cuadros.

Esa marca desplazó a Antonelli del primer lugar y dejó al líder del campeonato a solamente 38 milésimas de lo conseguido por su compañero de equipo.

Ferrari mostró una recuperación tras lo visto el viernes, ya que Lewis Hamilton fue tercero con 1m07s211, a una décima de Russell, seguido por los McLaren de Oscar Piastri y Lando Norris, y el Red Bull de Max Verstappen, todos ellos a menos de tres décimas de la cima.

Charles Leclerc fue séptimo con el otro Ferrari, a 0s356, seguido por Isack Hadjar (Red Bull) y los Racing Bulls de Liam Lawson y Arvid Lindblad, quienes completaron el top 10.

Franco Colapinto arrancó la FP3 lejos del ritmo de su compañero, Pierre Gasly, pero el argentino fue acercándose a medida que avanzó la sesión hasta terminar 14° en el clasificador, a dos décimas del francés, que fue 11°.

Sergio Pérez, después de un viernes en el que tuvo poco tiempo en pista por fallas en su Cadillac, fue el piloto que más vueltas completó en la práctica final, con 29, en su camino al 19° lugar.

Así se desarrolló la FP3 del GP de Austria:

La tercera y última práctica libre para el Gran Premio de Austria arrancó, como era de esperarse, con altas temperaturas: 30 grados en el ambiente y cerca de 50 sobre el asfalto del Red Bull Ring.

Después de un viernes repleto de problemas con su monoplaza, Sergio Pérez fue el primero en salir a la pista en busca de acumular kilómetros con su Cadillac MAC-26. El mexicano comenzó con una vuelta de 1m11s437 y luego mejoró a 1m10s944 con neumáticos medios usados (compuesto C4 de Pirelli) antes de regresar a los pits.

Sergio Pérez, Cadillac Photo by: Eric Le Galliot

Pasados los diez minutos iniciales, Franco Colapinto fue el segundo piloto en salir a la pista, en su caso con neumáticos blandos nuevos (los C5 de Pirelli), para comenzar a preparar la clasificación que tendría lugar más tarde. El argentino marcó una vuelta de 1m09s929 y entró a boxes.

Al llegar a la marca de los 20 minutos, todos los pilotos ya habían salido a la pista —en su gran mayoría con el compuesto blando— y Kimi Antonelli lideraba con un registro de 1m07s533, seguido por George Russell a 0s173, con Max Verstappen y Lando Norris detrás, ambos a casi tres décimas del italiano.

Charles Leclerc consiguió romper el 1-2 de Mercedes al colocarse segundo con una vuelta de 1m07s688, con Hamilton a 0s257 de la cima en la quinta posición, lo que mostraba a Ferrari mucho más cerca después de un viernes complicado.

Sin embargo, a media hora de la bandera a cuadros, Russell recuperó el segundo puesto con una marca de 1m07s550 que lo dejaba a apenas 17 milésimas de Antonelli.

En su segunda salida a la pista, con neumáticos blandos usados, Colapinto mejoró su marca a 1m09s156, con lo que era 15° en el clasificador, a 1s623 de la punta, en un momento en que Pierre Gasly, con el otro Alpine, era octavo con 1m08s373.

Franco Colapinto, Alpine Photo by: Eric Le Galliot

Antonelli amplió su ventaja sobre todos, pese a salir con un juego de blandos usados, al cerrar una vuelta de 1m07s134 que le daba un margen de cuatro décimas sobre sus perseguidores más inmediatos.

Con menos de 15 minutos por delante en la práctica, los pilotos volvieron a la pista con neumáticos blandos nuevos. Hamilton obtuvo una mejora inmediata al girar en 1m07s211 para saltar al segundo lugar, a 0s077 de Antonelli, quien, a su vez, no mejoró su marca anterior y regresó a los pits. Por su parte, Russell quedaba a 0s192 de su compañero de equipo, con Norris y Verstappen a dos décimas.

Colapinto avanzó momentáneamente al 13° puesto al cerrar una vuelta de 1m08s731, aunque todavía estaba lejos del tiempo de 1m08s193 que dejaba a Gasly en el décimo lugar.

Después de trabajar toda la sesión con el compuesto medio, Checo Pérez finalmente montó neumáticos blandos en los diez minutos finales, con los que consiguió un tiempo de 1m09s532 para colocarse 19° en el clasificador, por delante de su compañero, Valtteri Bottas, y de los dos Aston Martin.

Piastri fue uno de los últimos pilotos de punta en intentar una vuelta rápida, y le sirvió para avanzar al cuarto lugar, a 0s210 de lo hecho por Antonelli y justo por delante de su compañero Norris.

A dos minutos de la bandera a cuadros, Russell realizó otro intento, con blandos usados, y sorprendió al marcar una vuelta de 1m07s096 para destronar a Antonelli del primer puesto por solamente 38 milésimas.

Colapinto, por su parte, también tuvo un avance en el final de la sesión para avanzar al 14° puesto con un tiempo de 1m08s394.

Watch: Una vuelta al Red Bull Ring con Isack Hadjar