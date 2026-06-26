Antonelli supera a Russell en la FP1 de Austria, con Colapinto en el top 10 y Checo Pérez con problemas

Mercedes pareció decidido a responder a la victoria de Ferrari en Barcelona y comenzó con fuerza el fin de semana del Gran Premio de Austria en el Red Bull Ring, octava ronda de la temporada 2026.

Kimi Antonelli fue el más rápido de la sesión con un mejor tiempo de 1m07s796, con el que relegó a su compañero de equipo, George Russell, por apenas 40 milésimas de diferencia.

Oscar Piastri sacó la cara por McLaren al terminar tercero, a 0s117 de la cima, en una sesión donde el coche de su compañero, Lando Norris, tuvo una fuga hidráulica que lo mantuvo en el garaje durante la mayor parte de la práctica. El británico finalmente fue séptimo.

Max Verstappen, quien también tuvo problemas en su RB22 y se perdió los primeros minutos de la FP1, finalizó cuarto en el estreno del paquete de mejoras de Red Bull, a 0s281 de la cima.

Lewis Hamilton, ganador hace dos semanas en Barcelona, terminó en el quinto lugar, a casi siete décimas de lo hecho por los Mercedes.

Franco Colapinto, con un Alpine que estrenó actualizaciones, especialmente en el alerón delantero, tuvo una sólida sesión camino al octavo puesto con un mejor tiempo de 1m08s962. Detrás del argentino finalizó Dino Beganovic, quien fue el mejor de los seis pilotos novatos presentes en la primera práctica al reemplazar a Charles Leclerc.

Sergio Pérez fue 21° para Cadillac con una vuelta de 1m11s283 en una sesión en la que el mexicano experimentó problemas en su monoplaza y terminó provocando una bandera roja a un minuto del final al quedarse detenido en la curva tres. Lo positivo para el equipo fue el 13° puesto de Valtteri Bottas, en un día en el que Cadillac estrenó un amplio paquete de mejoras.

Así se desarrolló la primera práctica del GP de Austria:

En medio de la ola de calor que azota Europa, la primera práctica libre del Gran Premio de Austria comenzó con 30 grados de temperatura ambiente y 50 sobre el asfalto del Red Bull Ring.

Ansioso por probar el paquete de mejoras que presentó Cadillac, Sergio Pérez marcó el primer tiempo de la sesión con 1m13s530 utilizando los neumáticos duros —los C3 de Pirelli para este fin de semana— en un inicio donde la elección se repartía entre los equipos junto con la goma media (C4).

Franco Colapinto, también con actualizaciones en el Alpine enfocadas especialmente en el alerón delantero, se ponía en marcha con 1m11s721 montado con los neumáticos medios, mientras que Pierre Gasly arrancaba con los duros en el otro A526.

Max Verstappen provocó banderas amarillas en el pit lane al quedarse detenido porque se le activó el sistema anti-stall. Los mecánicos de Red Bull lo empujaron de regreso al garaje en lo que no era el inicio ideal para la carrera de casa del equipo. Sin embargo, Red Bull no era el único equipo puntero con problemas, ya que McLaren informaba una fuga hidráulica en el coche de Lando Norris.

Cumplidos los primeros diez minutos, Mercedes marcaba el rumbo con Kimi Antonelli girando en 1m09s119, seguido por George Russell a solamente 42 milésimas, mientras Colapinto avanzaba al cuarto puesto con 1m10s450, detrás del Racing Bulls de Arvid Lindblad.

Los Mercedes siguieron mejorando, esta vez con Russell al frente con una vuelta de 1m08s898, seguido por Antonelli a una décima de diferencia, antes de que el italiano volviera a la cima con 1m08s448, con el británico a 0s292 al cumplirse los 20 minutos.

Verstappen finalmente salió a la pista, y lo hizo con neumáticos blandos, para colocarse tercero en el clasificador con 1m09s043, seguido de Oscar Piastri y los Ferrari de Dino Beganovic —en el coche de Charles Leclerc— y Lewis Hamilton.

Dino Beganovic, Ferrari Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Checo Pérez, por su parte, avanzaba al 14° lugar con una vuelta de 1m11s283, justo por delante de Valtteri Bottas en el otro Cadillac, en un clasificador al que aún le faltaban tiempos de Norris e Isack Hadjar.

Cumplida la media hora inicial, los Mercedes salieron a pista con la goma blanda y Antonelli se mantuvo al frente de Russell —y de toda la parrilla— al girar en 1m07s796, con su compañero a 0s119, antes de que este mejorara para quedar a 0s040. Verstappen, con blandos usados, se ubicaba a un segundo con 1m08s892.

Colapinto tuvo su primer intento con los blandos a 25 minutos del final y avanzó del 11° al cuarto puesto del clasificador momentáneamente con un registro de 1m08s962, antes de que Lindblad escalara al tercer lugar con 1m08s726. Gasly, en tanto, perdió su vuelta rápida al irse a la grava en la curva cuatro con subviraje en su Alpine. El francés luego tuvo otro intento para colocarse noveno, con 1m09s546.

Entrados en los 20 minutos finales, Hamilton avanzó momentáneamente a la tercera posición para Ferrari, pero su vuelta de 1m08s549 lo dejaba a más de siete décimas de lo hecho por los Mercedes, antes de que Piastri lograra acercarse a las Flechas de Plata con un tiempo de 1m07s913 para ser el nuevo tercero, a 0s117.

Con los Mercedes ya enfocados en el ritmo de carrera con gomas medias, Hamilton tuvo otro intento con los blandos, pero logró una mejora marginal de menos de una décima, con lo que se mantenía cuarto hasta que Verstappen lo superó con una vuelta de 1m08s077 para que el neerlandés se metiera a menos de tres décimas de la cima.

Norris, girando con los neumáticos medios, avanzó hasta el séptimo puesto ya en los últimos diez minutos con un registro de 1m08s873 que relegó a Colapinto al octavo puesto del clasificador.

La práctica terminó con una bandera roja provocada por un problema en el Cadillac de Checo Pérez que lo dejó detenido en la frenada de la curva tres. El mexicano ya había experimentado una falla previamente en la sesión, pero esta vez fue terminal para su MAC-26.

Watch: Una vuelta al Red Bull Ring con Isack Hadjar