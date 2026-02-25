Hannah Schmitz y Laura Mueller serán homenajeadas en el GP de Australia

El Gran Premio de Australia ha nombrado la curva 6 del circuito de Albert Park en honor a la ingeniera de carrera de Esteban Ocon, Laura Mueller, y a la jefa de estrategia de carrera de Red Bull, Hannah Schmitz.

Como parte de la iniciativa In Her Corner, en asociación con Engineers Australia y la Australian Grand Prix Corporation, la medida llega en celebración del Día Internacional de la Mujer.

Schmitz comenzó a trabajar para Red Bull en 2009 como ingeniera de modelado y estrategia. En 2011 asumió el rol de ingeniera sénior de estrategia antes de ser promovida a ingeniera principal de estrategia en 2021. La ingeniera de 40 años es una de solo 11 mujeres que han subido al podio de la F1 para recibir el trofeo de constructores.

"Me encanta absolutamente mi trabajo y si tienes el privilegio de tener esa elección, asegúrate también de que sea el rol adecuado para ti", dijo Schmitz.

"Siempre tuve curiosidad por saber cómo funcionan las cosas y me encantaban los coches. En la escuela tuve un apoyo y un estímulo increíbles por parte de profesores que me abrieron los ojos al mundo de la ingeniería; ellos fueron mi inspiración.

"Para mí ha sido un absoluto honor representar al equipo en el podio. En Qatar la temporada pasada fue increíble estar en la lucha por el campeonato de pilotos; presenciar la forma en que todos se unieron como equipo fue algo muy especial de lo que formar parte".

Mueller se unió a Haas en 2022 en el departamento de simulador antes de ascender en el escalafón en roles de apoyo en las carreras. En 2024 se desempeñó como ingeniera de rendimiento antes de asumir el rol de ingeniera de carrera de Ocon en 2025.

Laura Mueller, ingeniera de carrera de Haas. Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

La ingeniera alemana dijo: "La iniciativa In Her Corner promueve la importancia de 'si puedes verlo, puedes serlo', así que cuanto más podamos hacer todos para arrojar luz sobre el logro global de las mujeres en la ingeniería es algo grandioso.

"Ser parte de este reconocimiento tan temprano en mi carrera en la Fórmula 1 es un honor, y espero que motive a niñas y jóvenes adultos a seguir una carrera en STEM. Es importante reconocer los logros de las mujeres en el automovilismo hasta ahora, y es genial compartir esto junto a Hannah".

Katherine Richards, ingeniera jefe de Engineers Australia, también dijo: "Engineers Australia está orgullosa de asociarse con la Australian Grand Prix Corporation para lanzar In Her Corner y nombrar una curva en uno de los circuitos más icónicos del mundo en honor a dos mujeres que actualmente están dando forma a la Fórmula 1.

"In Her Corner celebra el talento, el liderazgo y el impulso de dos ingenieras que están redefiniendo lo que es posible, no solo en la Fórmula 1, sino en toda la ingeniería, la tecnología y los negocios".