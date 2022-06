Australia se aseguró ser la carrera de apertura en cinco ocasiones

La Australian Grand Prix Corporation y la Fórmula 1 han anunciado hoy una ampliación anticipada de su acuerdo que hará que Melbourne siga siendo la ciudad anfitriona hasta al menos 2035.

Como parte del nuevo acuerdo, el renovado circuito de Albert Park abrirá la temporada de Fórmula 1 un mínimo de cinco veces.

Australia abrirá la temporada en 2024 y 2025 y luego otras tres veces, aún por determinar, en la década siguiente.

La fecha del GP de Australia de 2023 aún no está fijada, pero este anuncio es un claro indicio de que la primera ronda será en otro lugar.

Sin embargo, Melbourne seguirá estando en el extremo inicial del calendario, con un hueco dentro de las tres primeras carreras que probablemente se celebren cada año del nuevo acuerdo.

"Una de las cosas que sucede es que, ya es bastante difícil (para nosotros) hacer malabares con cuatro días de actividad en Albert Park; la Fórmula 1 tiene que hacer malabares con 23 carreras en un calendario", dijo el director general de la Australian Grand Prix Corporation, Andrew Westacott.

"Al comienzo de la temporada, teniendo en cuenta el Ramadán, teniendo en cuenta la Semana Santa, teniendo en cuenta otras limitaciones de programación, cinco carreras para encabezar el comienzo de la temporada en Melbourne es un gran resultado. Y eso es el mínimo garantizado".

"Lo que vamos a encontrar es que en el transcurso de ese tiempo, vamos a ser la Carrera 1, la Carrera 2 o la Carrera 3, muy al principio de la temporada".

"Es un gran resultado. Tuvimos 419.000 personas aquí como la asistencia estimada para 2022. Vemos que eso continúa".

Australia ha sido durante mucho tiempo el inicio tradicional de la temporada para la Fórmula 1, sin embargo este año, tras su ausencia por la pandemia, se retrasó a la tercera ronda.

Ello no afectó a la afluencia de público, ya que el número de personas que acudieron al Albert Park durante los cuatro días fue casi récord.

Esto, según Westacott, es una prueba de que es importante estar al principio de la temporada, pero no es crítico ser la primera ronda.

"Siempre hemos tenido un acuerdo para ser una de las carreras de salida", dijo.

"Y eso siempre ha funcionado para ser la primera carrera. Pero sabemos que en un entorno competitivo, estar cerca de la parte delantera de la temporada sigue siendo un resultado muy bueno".

"No buscamos más que eso, lo que buscamos es un gran resultado. Y pensamos que si estamos en la Carrera 1 o en la Carrera 2 o en la Carrera 3 de la temporada, como se ha demostrado en 2022, es un resultado realmente bueno para Melbourne."

Melbourne no sólo ha tratado de bloquear las amenazas internacionales a su lugar en el calendario de la F1 con este nuevo acuerdo, sino también las amenazas locales.

Se cree que Sydney ha mostrado interés en arrebatar el GP a su rival interestatal en un intento de revitalizar su industria de grandes eventos tras los cierres por el COVID.

"No estoy al tanto de lo que ha hecho Sydney", dijo Westacott. "Pero lo que sí sé, y es de dominio público, es que Australia del Sur, Queensland y Nueva Gales del Sur han codiciado el MotoGP y la Fórmula 1".

"Es de dominio público decir que la competitividad está viva y bien en el mundo del automovilismo y está viva y bien en el mundo de los grandes eventos".

"No me sorprendería que otras jurisdicciones hicieran grandes propuestas a los titulares de los derechos no sólo de MotoGP y Fórmula 1, sino de otros grandes eventos. Por eso es tan competitivo y por eso es tan bueno para las economías".