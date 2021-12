Masi advierte sobre la posibilidad de quitar puntos en Abu Dhabi

Max Verstappen y Lewis Hamilton llegan a la última carrera de la temporada de F1 empatados a puntos, y el piloto que acabe adelante el domingo se llevará el campeonato.

Sin embargo, según las reglas de la F1, si ningún piloto acaba la carrera, ya sea por un problema de fiabilidad o por accidente, Verstappen será campeón porque ha logrado más victorias que su rival Mercedes.

Una serie de incidentes entre Verstappen y Hamilton en el transcurso de esta temporada, incluida una colisión en el reciente GP de Arabia Saudita, ha llevado a pensar que este campeonato podría terminar con problemas en Abu Dhabi.

Pero en un claro aviso a ambos equipos para asegurarse de que no ocurra nada que no deba ocurrir, Masi ha dejado claro que la FIA no tolerará ningún comportamiento que considere antideportivo.

En sus habituales notas previas a los eventos que se envían a todos los competidores antes del fin de semana de carrera, Masi incluyó cláusulas específicas del Código Deportivo Internacional de la FIA que quería recordar a los equipos.

En particular, citó las reglas del Código Deportivo Internacional relacionadas con el comportamiento de todos los miembros del equipo, la conducta deportiva y el posible alcance de los castigos.

En las notas previas al GP de Abu Dhabi se recuerda lo siguiente:

Artículo 9.15.1

"El Competidor será responsable de todos los actos u omisiones por parte de cualquier persona que participe o preste un servicio en relación con una Competición o un Campeonato en su nombre, incluidos en particular sus empleados, directos o indirectos, sus pilotos, mecánicos, consultores, prestadores de servicios o pasajeros, así como cualquier persona a quien el Competidor haya permitido el acceso a las Áreas Reservadas".

Artículo 12.2.1 – Incumplimiento de las reglas y en particular Artículo 12.2.1.l

"Cualquier infracción de los principios de equidad en la Competición, comportamiento antideportivo o intento de influir en el resultado de una Competición de forma contraria a la ética deportiva".

Artículo 12.4.5

"Para todos los Campeonatos, Copas, challenges, Trofeos o Series de la FIA, los comisarios también pueden decidir imponer las siguientes sanciones: Suspensión por una o más competiciones, retiro de puntos en el Campeonato, Copa, Challenge, Trofeo, o Serie”.

Artículo 12.4.5.a

"Los puntos no deben retirarse por separado de los pilotos y los equipos, salvo en circunstancias excepcionales".

La inferencia de la nota de Masi a los equipos es que la FIA vigilará de cerca cualquier cosa que considere antideportiva, y que cualquier castigo que se imponga probablemente afectaría tanto a la clasificación de pilotos como a la de constructores.