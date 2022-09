Giovinazzi probará con Alpine F1 en Hungaroring

El italiano, al que ya se lo vincula estrechamente con un asiento en Haas para 2023, ha surgido como posible candidato al asiento que deja vacante Fernando Alonso en el equipo galo.

Alpine está utilizando el A521 de 2021 para su programa de desarrollo de pilotos en la sede del GP de Hungría, el Hungaroring.

El junior de la escudería, Jack Doohan, tendrá allí la oportunidad de reforzar su candidatura a ocupar el puesto de piloto titular el próximo curso junto a Esteban Ocon.

Como ya informamos anteriormente, también está previsto que hagan ese test la estrella del reciente GP de Italia, Nyck de Vries, y el piloto de IndyCar Colton Herta, que sigue tratando de conseguir una superlicencia que le permita correr con AlphaTauri el año que viene.

Alpine quiere dar al norteamericano algo de kilometraje para ayudar a Herta a que logre su puesto en la F1 y así que AlphaTauri libere a Pierre Gasly para poder fichar al francés.

Si eso no ocurre, Antonio Giovinazzi, Nyck de Vries y Jack Doohan son candidatos obvios. El italiano en una buena posición si, como ha indicado el director general de Alpine, Laurent Rossi, el equipo opta finalmente por alguien con más experiencia.

Sin embargo, tras terminar noveno en su primera carrera el pasado fin de semana, de Vries se ha colocado en lo alto de la lista de candidatos para todos los equipos que no tienen cerrada su alineación para 2023.

"Necesitamos encontrar un piloto que sea capaz de sumar puntos de inmediato", dijo Rossi a Motorsport.com en Monza sobre el proceso de selección de pilotos del equipo.

"Eso nos lleva básicamente hacia un piloto más veterano, pero al mismo tiempo que sea capaz de crecer con nosotros. Así que esos son los criterios que utilizamos en este momento".

"Otmar [Szafnauer] está dirigiendo el proceso, viendo a todos los pilotos, debatiendo con ellos, evaluando las opciones, evaluándolos aquí, evaluándolos potencialmente en tests. Así que creo que va a ser un proceso que va a durar un poco".

"Queremos tomar la decisión correcta y no hay prisa".

Giovinazzi, al que se le vio en el hospitality de Alpine en Monza, sigue siendo un piloto contratado por Ferrari, que le ayudó a estar en Haas. Sin embargo, sería liberado si se le garantizara un asiento como titular en otro sitio.

Una buena actuación en la FP1 del GP de Italia con Haas reforzó las aspiraciones del ex de Sauber y Alfa Romeo, y se espera que haga otra FP1 en Austin.

"Quiero estar aquí el año que viene, seguro, no es ningún secreto, pero no está en mis manos", declaró en Monza. "Así que vamos a ver qué podemos hacer, y por ahora me centro en hacer un gran trabajo en estas dos sesiones. Una ya la he hecho, ahora tendremos otra".

