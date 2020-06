Giovinazzi, "feliz" de haber estado en la lista corta de Ferrari

Giovinazzi, piloto del equipo Alfa Romeo, es el miembro más reciente de la Academia de Pilotos de Ferrari que llegó a la F1, uniéndose a la parrilla a tiempo completo el año pasado.

Pero el italiano fue pasado por alto para ser piloto de Ferrari después de la confirmación de la salida del cuatro veces campeón del mundo Vettel, cuyo asiento será ocupado en 2021 por Carlos Sainz, actualmente en McLaren.

Giovinazzi dijo que no se sentía decepcionado por no haber sido elegido, creyendo que no era el momento adecuado para dar el paso.

"Sigo siendo parte de esa familia, y estuve muy feliz de formar parte de esa lista, de tener la posibilidad de ocupar ese asiento", dijo Giovinazzi en una entrevista con Sky Sports F1.

"Creo que al final, en mi carrera, nunca tuve algo fácil. Siempre luché, siempre hice muchos sacrificios para tener algo a cambio".

"Creo que ahora no era el momento adecuado, después de sólo 23 grandes premios. La temporada pasada crecí muy bien durante el año, pero este año no corrimos (aún), así que fue muy difícil para mí".

"Todavía soy joven, así que estoy seguro de que si continúo así y sigo luchando y trabajando de verdad, puedo tener esa posibilidad (con Ferrari) en el futuro".

Giovinazzi experimentó un comienzo mixto en la vida de la F1 con Alfa Romeo el año pasado, sin conseguir ningún punto en sus primeras ocho carreras antes de finalmente comenzar a sumar en la segunda mitad de la temporada. Registró un quinto puesto en el Gran Premio de Brasil como su mejor resultado, elevándolo al 17° lugar en el campeonato de pilotos.

Cuando se le preguntó por qué no era el momento adecuado para unirse a Ferrari, Giovinazzi dijo: "Sólo tuve una temporada".

"Sé que Charles (Leclerc) sólo tuvo una temporada y luego fue a Ferrari directamente, pero por mi parte, creo que mirando hacia atrás, sufrí con el auto en la segunda mitad de la temporada".

"Aunque crecí como piloto, los resultados no estuvieron ahí realmente. Pero sigo siendo parte de Ferrari, y Mattia (Binotto, jefe del equipo de Maranello) dijo que me siguen y siguen toda mi carrera, (que) es algo realmente grande".

"Estoy seguro que trabajando con Alfa Romeo aún podemos lograr grandes resultados juntos, y este es mi principal objetivo ahora, este es mi equipo ahora".

"En el futuro, ya veremos. Sé que sigo siendo piloto de Ferrari, así que estoy seguro de que puedo tener tal vez una oportunidad en el futuro".

Repasa en fotos el Alfa Romeo C39 de Kimi Raikkonen y Antonio Giovinazzi para 2020: