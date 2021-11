Giovinazzi sigue a la espera de noticias de Alfa Romeo

Giovinazzi está a punto de terminar su tercera temporada completa en la F1 con el equipo con sede en Suiza, pero se espera que sea dejado de lado para 2022.

Se entiende que Alfa Romeo se inclinaba por sumar al piloto de Fórmula 2 Guanyu Zhou para el próximo año, antes de que las conversaciones con Andretti Autosport sobre una posible adquisición llevaran a Colton Herta a ocupar el asiento.

Pero el acuerdo con Andretti se canceló finalmente debido a "problemas de control", lo que deja sin aclarar quién será el compañero del entrante Valtteri Bottas la próxima temporada y ocupará el último asiento que queda en la parrilla para 2022.

Cuando se le preguntó si tenía alguna noticia sobre su futuro antes de la carrera de este fin de semana en México, Giovinazzi dijo: "No sé si son buenas o malas noticias, pero ahora no tengo noticias. Así que ya veremos".

"Veremos en las próximas semanas. Esperemos que pueda hacer algo, pero como he mencionado, no sé si es una buena o mala noticia".

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Giovinazzi añadió que estaba "intentando preguntar cada semana" por las novedades del equipo, pero que "todavía no había tenido noticias".

El piloto italiano sólo ha sumado un punto esta temporada, al terminar 10° en el Gran Premio de Mónaco, y admitió que era difícil llegar a las últimas cinco carreras sin tener certeza sobre su futuro.

"Seguro que no es lo ideal venir a la pista (y) no saber qué harás el año que viene o qué pasará, pero es así", dijo Giovinazzi. "Ojalá podamos saber pronto las malas o buenas noticias, así al menos sabremos qué pasará y será mejor para todos en el equipo".

"No es fácil, como digo, pero ya sabes, no hay nada que pueda hacer. Lo único que puedo hacer es conducir rápido en el coche, lograr resultados, y luego no es mi decisión".

"Así que creo que es más para Fred (Vasseur, director del equipo) que para mí".

En caso de que Giovinazzi no consiga mantener su asiento con Alfa Romeo para el próximo año, no está claro a dónde iría, ya que anteriormente dijo que sólo consideraría opciones alternativas una vez que su futuro en la F1 estuviera definido.