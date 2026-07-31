Audi puede ser un destino para Russell en 2028, según Steiner
Guenther Steiner cree que George Russell podría estar considerando alejarse de Mercedes, con Audi surgiendo como una posible opción para la temporada 2028 de F1.
El exjefe del equipo Haas de Fórmula 1, Guenther Steiner, cree que George Russell ya está explorando opciones fuera de Mercedes, sugiriendo que el piloto británico podría estar evaluando un posible cambio a Audi para la temporada 2028 de F1.
A pesar de tener un asiento en Mercedes, el futuro de Russell en la escudería de Brackley se ha convertido en tema de debate tras el impresionante rendimiento de su adolescente compañero de equipo Kimi Antonelli.
El italiano se convirtió en el piloto más joven en liderar el campeonato de pilotos tras victorias consecutivas en China y Japón y desde entonces no ha dejado de mejorar. De cara al parón de verano, Antonelli lidera la clasificación con 219 puntos. Lo siguen Lewis Hamilton con 169 puntos y Russell con 160 puntos.
Durante una aparición en The Red Flags Podcast, Steiner sugirió que la dinámica interna en Mercedes ya está empujando a Russell a considerar sus opciones para el futuro. Además de su batalla con Antonelli, Russell también podría estar sintiendo la presión de la creciente especulación que vincula al cuatro veces campeón Max Verstappen con Mercedes.
Aunque el jefe de Mercedes, Toto Wolff, ha confirmado que le gustaría conservar su alineación actual de pilotos para 2027 y Russell también ha reafirmado su compromiso con su equipo, Steiner argumentó que Russell podría mirar hacia Audi para 2028.
"Hay mucho interés por parte de los pilotos en ir a Audi para 2028", dijo. "Para el próximo año están bastante definidos, pero quizá haya una posibilidad en 2028 en Audi.
George Russell, Mercedes
Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
"Es un lugar bastante interesante porque están progresando bien. Parece que lo que están haciendo va por buen camino. Creo que habría bastantes candidatos. Carlos [Sainz] seguro.
"Creo que George también está mirando a su alrededor ahora, sabiendo que ahora está con Kimi. No quiere quedarse con Kimi el resto de su vida, porque allí sabe dónde estará el resto de su vida. Así que está intentando encontrar nuevas oportunidades."
Audi completó su adquisición total de Sauber al inicio de la temporada 2026, asegurando a Mattia Binotto el lugar de líder del proyecto. Ha estado desarrollando su unidad de potencia desde 2022 y Audi cuenta con el respaldo de una potencia automotriz en forma del Volkswagen Group, que ha invertido mucho en la escudería, proporcionando los recursos y el conocimiento técnico necesarios para construir desde cero una operación capaz de luchar por el campeonato.
Por supuesto, nada de esto significa que Russell vaya a dejar Brackley por el fabricante alemán rival, pero un asiento oficial de Audi en 2028 al menos le daría a Russell un proyecto que podría hacer suyo en lugar de un trono que actualmente está luchando por defender.
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