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George Russell propone un nuevo compañero para Checo Pérez en Cadillac en la F1 2027

Cadillac confirmó a Sergio Perez para la próxima temporada de F1, pero el futuro de Valtteri Bottas no está tan asegurado

Ed Hardy Ronald Vording

Publicado: 31 oct 2026, 13:07

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George Russell ha señalado al piloto de reserva de Mercedes, Frederik Vesti, como un sorprendente candidato a unirse a Cadillac para la campaña 2027 de Fórmula 1.

El equipo estadounidense aún debe confirmar a Valtteri Bottas como compañero de Sergio Pérez -quien firmó una extensión de contrato el miércoles- para el próximo año, con varios candidatos apareciendo.

El piloto de pruebas de Cadillac, Colton Herta, es una opción, pese a su actual falta de superlicencia y una temporada de Fórmula 2 muy decepcionante, mientras que el saliente hombre de Haas Esteban Ocon también está disponible.

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Pero Motorsport.com entiende que el francés está destinado a convertirse en reserva de Aston Martin, mientras que Vesti aún sigue intentando hacer su debut oficial en la F1 después de terminar subcampeón en la clasificación de F2 de 2023.

El piloto de 24 años ha compaginado sus tareas en Hypercar para Cadillac con su papel en Mercedes, donde ha completado siete participaciones en FP1, incluida la del viernes en México, donde reemplazó a Russell.

Frederik Vesti, Mercedes

Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Vesti terminó tercero, a 0.074s de su compañero de estructura Kimi Antonelli y a 0.733s del referente de Ferrari, Charles Leclerc, gracias a una vuelta tardía con neumáticos blandos después de varios programas de tandas largas.

"Hizo un muy buen trabajo", dijo Russell. "Sé que está luchando muy fuerte para tener potencialmente una oportunidad por el asiento de Cadillac, y creo que merece su oportunidad.

"Ha puesto mucho esfuerzo en trabajar con nuestro equipo, todos lo respetamos muchísimo; en la mayoría de las sesiones de FP1 que ha hecho, le tocó la mayor parte del trabajo y realmente no tuvo vueltas de rendimiento.

"Así que creo que era importante para nosotros como equipo, y le dije al equipo: 'Quiero asegurarme de que tenga una oportunidad para mostrar lo que puede hacer, es lo mínimo que podíamos hacer', así que sí, fue agradable".

Vesti quedó "extremadamente feliz" después de la FP1, algo que no puede decirse de Herta, quien ocupó el lugar de Bottas pero terminó último en la tabla de tiempos y a 3.237s del ritmo.

El expiloto de IndyCar también quedó a 0.970s de Pérez, 18°, pero los rumores sobre que consiga el asiento de Cadillac se intensifican, ya que probablemente pueda acceder a una superlicencia disputando la FP1 en Brasil la próxima semana.

Colton Herta, Cadillac Racing

Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

"Quiero hacer lo mejor que pueda para el equipo", dijo Herta. "Cada vez que me subo al auto, quiero estar en la Fórmula 1; ese es el objetivo.

"Por eso estoy aquí haciendo esto. Personalmente, quiero llegar allí lo antes posible. Están ocurriendo muchas conversaciones y muchas cosas pasan fuera de lo que puedo controlar.

"Solo intento hacer lo mejor posible dentro del auto y espero que eso sirva para algo".

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