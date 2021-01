Russell revela lecciones clave que aprendió al correr con Mercedes

El británico fue reclutado por el fabricante de coches alemán para el Gran Premio de Sakhir, después de que Lewis Hamilton diera positivo de COVID-19.

Russell impresionó enormemente durante el fin de semana, y tuvo una buena oportunidad de ganar la carrera antes de que una parada en boxes fallida y un pinchazo sobre el final echaran por tierra sus posibilidades por completo.

Habiendo regresado a Williams para el final de la temporada en Abu Dhabi, Russell dijo que haber disputado una carrera para Mercedes ya le había enseñado algunas lecciones clave que serían valiosas para el futuro.

"Creo que lo que más he aprendido es que hay que ser adaptable", explicó Russell. "El tipo de estilo de conducción que tenía en Williams me complicó un poco en Mercedes".

"Así que cuando volví a Williams y traté de implementar algunas de las cosas que hice en la carrera de Bahréin, pero no pude hacerlo en Williams, creo que eso me reforzó un poco que tienes que ser abierto de mente y tienes que adaptarte a lo que sea que el coche te esté dando".

"Así que si alguien conduce así en un Mercedes, no significa que puedas conducir así en un Williams, y viceversa".

El buen desempeño de Russell en Mercedes lo ha puesto en el marco como candidato a unirse al equipo en 2022.

Actualmente, el contrato de Valtteri Bottas se acaba a finales de 2021, al igual que el de Russell con Williams.

Russell sabe que nada puede darse por sentado cuando Mercedes decide lo que quiere hacer, por lo que necesita aceptar la situación en la que se encuentra en Williams.

Cuando se le preguntó qué sentía que tenía que hacer en 2021 para asegurar el asiento de Mercedes en 2022, Russell dijo: "Creo que es continuar la forma, y continuar la actitud positiva internamente con el equipo y externamente".

"No frustrarme con el pobre rendimiento aquí, y seguir tratando de empujar a Williams más adelante. Creo que Mercedes cree en mí, me han dado la oportunidad y siempre me han apoyado".

"Ahora es mi deber seguir siendo fiel, y no cambiar de repente en el transcurso del año que viene por ciertas circunstancias, y convertirme en algo que no soy actualmente".