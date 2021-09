Russell ya fue informado sobre su futuro para la F1 2022

De todos modos el británico aún no tiene "ninguna noticia" que anunciar sobre la decisión de Mercedes de ascenderlo a su equipo oficial como nuevo compañero de Lewis Hamilton en lugar de Valtteri Bottas, o mantenerlo en Williams por cuarta temporada consecutiva.

Mientras tanto las especulaciones continúan en torno al futuro de Russell y Bottas en la F1. El anuncio de Kimi Raikkonen de que se retirará a finales de año se considera la primera ficha de dominó en una serie de movimientos, y los rumores sugieren que Bottas será el sustituto del finlandés en Alfa Romeo y que Russell probablemente obtenga su lugar en Mercedes.

El jefe de Mercedes, Toto Wolff, confirmó el pasado fin de semana que su equipo ya había tomado una decisión sobre el piloto que acompañará a Hamilton el próximo año.

Russell, que consiguió oficialmente su primer podio en el fallido GP de Bélgica luego de haber sido segundo en la sesión de clasificación bajo la lluvia, fue preguntado repetidamente sobre su situación de cara a 2022 en la rueda de prensa previa a la carrera de este fin de semana en Zandvoort.

Tras ser preguntado si ya sabe dónde conducirá la próxima temporada, Russell respondió: "Tal y como están las cosas actualmente, no tengo ninguna noticia que anunciar realmente".

"La misma posición que teníamos en Spa la semana pasada", indicó en relación a que ni Russell ni Bottas quisieron hablar sobre su futuro.

Cuando se lo presionó para que respondiera de nuevo a la misma pregunta, Russell dijo: "Sí, sé dónde voy a conducir el año que viene".

George Russell, Williams, y Lewis Hamilton, Mercedes, se saludan en el podio de Bélgica. Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Más tarde se le preguntó a Russell en qué momento se le había comunicado la decisión sobre su asiento para 2022, a lo que el piloto de Williams, tras una larga pausa, respondió: "Verbalmente, antes de Spa".

"Como he dicho (anteriormente), no voy a sentarme aquí y mentir y no decir la verdad".

"La verdad es: no hay nada que anunciar, pero, como he dicho, soy consciente de la situación de dónde voy a correr el próximo año y me informaron antes de Spa, justo antes de Spa".

Hamilton, que ha sugerido previamente que preferiría que Mercedes mantuviera a Bottas para 2022 debido a la armoniosa relación que ambos han tenido desde 2017, también fue preguntado sobre cómo preveía una potencial asociación con Russell.

"Creo que sería bastante bueno", dijo Hamilton, que habló antes que Russell este jueves en Zandvoort.

"Sinceramente, creo que será bueno. Creo que George es un piloto con un talento increíble, claramente. Diría que probablemente lo único destacable de la semana pasada fue su vuelta de clasificación, fue increíble".

"Creo que es humilde, creo que tiene un gran enfoque. Naturalmente, ser británico me imagino que probablemente ayuda en términos de comunicación".

"Me gustaría en este momento, naturalmente, apoyar al compañero de equipo que tengo actualmente. Así que por eso siempre apoyo a Valtteri, porque tenemos un trabajo que hacer ahora mismo. Ninguno de nosotros puede ganar el campeonato por equipos solo. Tenemos que hacerlo colectivamente, ¿no?"

"(George es) el futuro, es uno de los miembros del futuro del deporte. Creo que ya ha demostrado una conducción increíble hasta ahora, y estoy seguro de que va a seguir creciendo".

"Así que dónde mejor hacerlo que en un gran equipo como éste, o en cualquier equipo al que vaya".

Información adicional por Christian Nimmervol