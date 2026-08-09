George Russell anuncia su compromiso con su pareja de toda la vida, Carmen Montero Mundt

El piloto de Fórmula 1Mercedes, George Russell, ha anunciado su compromiso con su pareja desde hace tiempo, Carmen Montero Mundt.

Russell ha compartido fotos del momento en una tierna publicación en redes sociales, con un sencillo pie de foto en el que se ve un anillo y un corazón blanco. A juzgar por las imágenes, el británico le pidió matrimonio durante una cena íntima a la luz de las velas en la playa.

Russell y Montero Mundt comenzaron a salir a principios de 2020 tras ser presentados por un amigo común. Desde entonces, Montero Mundt se ha convertido en una presencia habitual en el paddock de la F1, asistiendo con frecuencia a los fines de semana de carrera junto a Russell.

Montero Mundt trabaja en el sector financiero y recientemente ha presentado una marca de cuidado de la piel, Barriers. Originaria de España, se trasladó al Reino Unido a los 18 años para cursar estudios superiores, obteniendo una licenciatura en gestión empresarial y finanzas por la Universidad de Westminster.

Russell ya ha reconocido anteriormente que Montero Mundt le aporta estabilidad y le permite desconectar de las carreras. "Carmen me aporta estabilidad en lo que respecta a las carreras y también una forma de desconectar", declaró a The Times en junio de 2026, insinuando el compromiso.

"Sin duda, ella es mi futuro. Así que [espero que nos casemos] a su debido tiempo. No será la semana que viene, pero tampoco tardará más de cinco años. Así que en algún momento dentro de ese plazo".

Los compañeros de Russell en la F1 y otras personas del paddock se han apresurado a felicitar a la pareja. "Enhorabuena a los dos, amigo", comentó su compañero de equipo en Mercedes, Kimi Antonelli.

Pierre Gasly, de Alpine; el equipo de Mercedes; el equipo Williams; la propia F1; y la prometida de Alex Albon, Lily Muni He, fueron algunos de los que enviaron mensajes a la pareja.

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