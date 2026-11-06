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George Russell, "agotado", se encamina a una penalización en la parrilla de F1 de Brasil
George Russell afronta su último revés después de que él y Mercedes optaran por asumir una penalización programada en la parrilla en el Gran Premio de Brasil de este fin de semana
Filip Cleeren
Edited: 6 nov 2026, 15:50
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El piloto de Mercedes, George Russell, perderá cinco puestos en la parrilla del Gran Premio de Brasil del domingo al montar su sexto motor de combustión interna de la temporada.
Tras un par de problemas relacionados con la unidad de potencia a principios de este año, el último tras una avería en el GP de Baréin en Malasia, Russell siempre iba a necesitar un sexto motor de combustión interna antes de que terminara el año.
Con la espectacular remontada al sprint de Lewis Hamilton de 20º a quinto en mente, que logró en la edición de 2021 con Mercedes, el equipo consideró que Interlagos era un lugar tan bueno como cualquier otro para hacerlo.
Como Russell ya había superado en Singapur su asignación inicial de cuatro unidades para la temporada, su motor adicional solo le cuesta una penalización de cinco puestos en la parrilla.
"Siempre teníamos que asumir una penalización en parrilla en algún momento entre Singapur y el final del año y nos pareció un buen lugar para hacerlo", dijo Russell en los canales de redes sociales de Mercedes. "Obviamente, Lewis recibió una penalización muy grande aquí hace unos cuantos años y le fue bastante bien. Cinco puestos no está tan mal".
George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
Planificado o no, es el último revés de Russell tras una pesadillesca campaña 2026 en la que nunca pudo generar impulso y terminó siendo superado por el recién coronado campeón del mundo Kimi Antonelli.
En declaraciones el jueves, Russell admitió que la cantidad de veces que ha tenido que recuperarse tras un fin de semana decepcionante, de los que hubo muchos, le había estado pasando factura.
"Probablemente me siento un poco agotado esta temporada de tener que levantarme constantemente. Cuando te tiran al suelo, te levantas; luego te vuelven a tirar, te vuelves a levantar. Esperaba tener que hacer eso quizá dos veces en la temporada, no un fin de semana sí y otro no", dijo con una sonrisa irónica.
Russell, quien ha caído al cuarto puesto de la clasificación por detrás de Max Verstappen y Lewis Hamilton, siempre insistió en que el reglamento de unidades de potencia de 2026 perjudicaba su estilo natural de pilotaje, tras pasarse la temporada persiguiendo una solución para intentar adaptarse. Pero, dado que las normas reducirán la proporción de potencia eléctrica el próximo año, entre otros ajustes, Russell se mostró convencido de poder superar su mal año.
"La unidad de potencia cambia el próximo año. Los neumáticos cambiarán ligeramente para el próximo año", dijo. "He tenido muchos más años buenos que malos. No creo que haya un solo atleta, o simplemente una persona, en el mundo que [solo] tenga grandes años todos y cada uno de los años.
"Es la forma en que te recuperas de esos años para seguir teniendo la fe y el coraje de volver a esas formas positivas, y esa resiliencia mental. Lo que este año me ha enseñado es que sigo creyendo en mí mismo y el próximo año volvemos a luchar".
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