Russell afirma que los entrenamientos de las arrancadas han sido sus peores de vida

George Russell afirmó que sus dos salidas en los entrenamientos para la campaña de Fórmula 1 de 2026 "fueron peores" que las peores que había tenido nunca, y que Ferrari parecía ser el más fuerte en ese aspecto.

Los cambios en el procedimiento de salida de carrera han sido uno de los principales temas de conversación durante la pretemporada, ya que ahora los pilotos deben acelerar sus motores durante al menos 10 segundos para que el turbo se ponga en marcha.

Esto es consecuencia de la nueva normativa que elimina el MGU-H de la unidad de potencia, lo que permitía que las salidas de carrera en los últimos años fueran tan fluidas e instantáneas.

Ahora son más complejas, lo que ha dividido opiniones: el jefe de McLaren, Andrea Stella, pidió ajustes de seguridad "imperativos", mientras que Lewis Hamilton lo rechazó afirmando que no son "peligrosas".

Russell dio su opinión al respecto durante las pruebas del viernes en Baréin, diciendo: "Creo que tenemos mucho potencial, pero para ganar una carrera también hay que salir bien de la parrilla.

Las dos salidas que he hecho esta semana han sido peores que mi peor salida en la Fórmula 1 y Lewis, que estaba en la P11 [posición en la parrilla, P5 en orden], se colocó en la P1.

Así que, en este momento, no creo que importe lo rápido que seas. Lo que te va a hacer tropezar será ese obstáculo tan alto.

Eso es lo que estamos tratando de entender ahora mismo y, por el momento, estamos tropezando con algunos".

Russell se refería a la salida de Hamilton en los entrenamientos del jueves, como parte de las comprobaciones rutinarias del sistema durante las pruebas, en la que el piloto de Ferrari adelantó a varios coches y se colocó en primera posición.

"La unidad de potencia de Ferrari parecía muy potente en las salidas", dijo el compañero de equipo de Russell, Kimi Antonelli. "Pero hoy hemos hecho muchos cambios. Al final de la parrilla, la salida se notaba mucho más potente, así que obviamente no pudimos probarla adecuadamente en la parrilla.

Pero, para ser justos, ha sido un punto débil para nosotros. El procedimiento es muy complicado y solo tengo que hacerlo bien. Hay mucho trabajo por hacer, pero creo que hoy hemos dado un buen paso adelante".

La opinión generalizada es que las salidas en carrera marcarán una mayor diferencia este año, especialmente al principio de la temporada, ya que un mal cálculo del procedimiento podría provocar que el coche se calara.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Oscar Piastri afirmó anteriormente que podría costar hasta "siete posiciones" y las salidas de los entrenamientos de esta semana han demostrado que el orden podría cambiar muy rápidamente al inicio de la carrera.

"Creo que la mía ayer [la salida en los entrenamientos] no estuvo mal. Fui el último, pero creo que también adelanté a unos cuatro coches. Así que creo que por ahora es muy aleatorio", declaró el piloto de McLaren el viernes.

"Todos estamos aprendiendo qué es lo que hace que una salida sea buena y qué es lo que la hace mala. Hay algunos obstáculos bastante importantes con los que te puedes encontrar si te metes en problemas. Pero incluso solo gestionar la potencia y el procedimiento es algo complicado.

Además, la forma en que hacemos las salidas es mucho más difícil que el año pasado. Tienes mucha potencia, el MGU-K se activa en un momento determinado, por lo que es más complicado desde todos los puntos de vista.

Creo que lo que estamos viendo ahora mismo es que algunos lo están haciendo bien y otros lo están haciendo muy mal. Así que creo que, sin duda en las primeras carreras, podríamos ver algunas salidas parecidas a las de esta semana.

Pero espero que, si estás en el lado malo, empecemos a converger bastante rápido".