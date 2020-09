Gasly, tras la victoria: "Me cuesta creerlo"

Gasly aprovechó una temprana detención en los pits previa al primer ingreso del auto de seguridad para ubicarse tercero al momento en que la carrera en Monza se vio neutralizada con bandera roja por un fuerte accidente de Charles Leclerc.

Cuando el gran premio fue reiniciado con partida detenida, el francés fue capaz de adelantar a Lance Stroll antes de heredar la delantera cuando Lewis Hamilton se vio obligado a cumplir una penalización de stop & go tras entrar en el pit lane cuando no estaba permitido durante el primer periodo del auto de seguridad.

Un fuerte ataque en las vueltas finales por parte de Carlos Sainz, de McLaren, vio a Gasly bajo presión al entrar en el giro final, corriendo menos de un segundo por delante del español, pero fue capaz de aguantar y llevarse la victoria por sólo 0,4 segundos.

"Es increíble", dijo Gasly después de la carrera.

"Fue una carrera tan loca. Sacamos provecho de la bandera roja. El auto era rápido ahí fuera, teníamos un auto bastante rápido detrás de nosotros".

"He pasado por mucho en el espacio de 18 meses. Mi primer podio del año pasado (con Toro Rosso -ahora AlphaTauri- en el GP de Brasil) y ahora mi primera victoria en Monza. Aún me cuesta creerlo".

La victoria de Gasly llega poco más de un año después de que fue sacado del equipo Red Bull y reresado a Toro Rosso debido a un mal rendimiento.

Gasly destacó el apoyo y la fe del equipo en él, habiendo hecho su debut en la F1 para Toro Rosso en 2017.

"No tengo palabras", dijo Gasly. "Este equipo ha hecho mucho por mí. Me dieron mi primera oportunidad en la F1, me dieron mi primer podio. Ahora me están dando mi primera victoria".

"Es una locura, de verdad. Es una locura. Estoy tan feliz. No puedo agradecerles lo suficiente, a todos, desde AlphaTauri hasta Honda".

"Es una pista sensible a la potencia y ganamos la carrera ante todos los autos con motores Mercedes, Ferrari y Renault, así que fue un día increíble".

Gasly también se convirtió en el primer piloto francés en ganar un gran premio desde Olivier Panis en Mónaco en 1996, poniendo fin a una sequía de 24 años.

"Siempre he dicho al llegar a la F1 que eso era algo que debía terminar, porque ha pasado mucho tiempo", dijo Gasly.

"Nunca esperé que nos pasara a nosotros con AlphaTauri. Nos hemos enfocado en nosotros mismos desde el año pasado, trabajando para mejorar paso a paso".

"Es una locura, de verdad. Estoy tan feliz".

Galería: las fotos de Pierre Gasly en el Gran Premio de Italia

Galería Lista Masashi Yamamoto, Director General de Honda Motorsport felicita a Pierre Gasly, AlphaTauri ganador de la carrera 1 / 35 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Los mecánicos de AlphaTauri esperan para felicitar a Pierre Gasly, AlphaTauri 2 / 35 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Ganador Pierre Gasly, AlphaTauri celebra con Masashi Yamamoto, Director General de Honda Motorsport 3 / 35 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Ganador Pierre Gasly, AlphaTauri 4 / 35 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Ganador Pierre Gasly, AlphaTauri celebra 5 / 35 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images El equipo AlphaTauri celebra en el pit lane después de que Pierre Gasly, AlphaTauri AT01 gane la carrera 6 / 35 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Ganador Pierre Gasly, AlphaTauri AT0 7 / 35 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Pierre Gasly, AlphaTauri AT01, Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39 8 / 35 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Pierre Gasly, AlphaTauri AT01 9 / 35 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, Pierre Gasly, AlphaTauri AT01, Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39, Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C39, Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35 10 / 35 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Ganador Pierre Gasly, AlphaTauri AT01 y el segundo lugar Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35 11 / 35 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Pierre Gasly, AlphaTauri AT01, Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39, Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C39 12 / 35 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Pierre Gasly, AlphaTauri AT01 13 / 35 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 Pierre Gasly, AlphaTauri AT01, Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39, Lance Stroll, Racing Point RP20 al inicio 14 / 35 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Pierre Gasly, AlphaTauri AT01, Daniil Kvyat, AlphaTauri AT01 15 / 35 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Pierre Gasly, AlphaTauri AT01, Daniil Kvyat, AlphaTauri AT01 16 / 35 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, Lance Stroll, Racing Point RP20, Pierre Gasly, AlphaTauri AT01, Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C39, Charles Leclerc, Ferrari SF1000 17 / 35 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lance Stroll, Racing Point RP20, Pierre Gasly, AlphaTauri AT01, Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C39, Charles Leclerc, Ferrari SF1000, Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39 18 / 35 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lance Stroll, Racing Point RP20, Pierre Gasly, AlphaTauri AT01, Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C39, Charles Leclerc, Ferrari SF1000 19 / 35 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Pierre Gasly, AlphaTauri AT01, Daniil Kvyat, AlphaTauri AT01 20 / 35 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Pierre Gasly, AlphaTauri AT01, Daniil Kvyat, AlphaTauri AT01 21 / 35 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Pierre Gasly, AlphaTauri AT01, Daniil Kvyat, AlphaTauri AT01 22 / 35 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Pierre Gasly, AlphaTauri AT01, Daniil Kvyat, AlphaTauri AT01 23 / 35 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Pierre Gasly, AlphaTauri AT01 24 / 35 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Pierre Gasly, AlphaTauri AT01 25 / 35 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Pierre Gasly, AlphaTauri AT01 26 / 35 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lance Stroll, Racing Point RP20, Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20, Pierre Gasly, AlphaTauri AT01 27 / 35 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Pierre Gasly, AlphaTauri AT01, Daniil Kvyat, AlphaTauri AT01 28 / 35 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lance Stroll, Racing Point RP20, Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20, Pierre Gasly, AlphaTauri AT01 29 / 35 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Pierre Gasly, AlphaTauri AT01, Daniil Kvyat, AlphaTauri AT01, Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C39 30 / 35 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lance Stroll, Racing Point RP20, Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20, Pierre Gasly, AlphaTauri AT01 31 / 35 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16, Lance Stroll, Racing Point RP20, Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20, Pierre Gasly, AlphaTauri AT01, al inicio 32 / 35 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20, Pierre Gasly, AlphaTauri AT01, Daniil Kvyat, AlphaTauri AT01, Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39 33 / 35 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Pierre Gasly, AlphaTauri AT01, Daniil Kvyat, AlphaTauri AT01 34 / 35 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16 Sergio Pérez, Racing Point RP20, Pierre Gasly, AlphaTauri AT01 35 / 35 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

