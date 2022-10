Gasly señala que estuvo "a dos metros de morir" en el GP de Japón

Gasly, que recibió una penalización de 20 segundos después de la carrera por exceso de velocidad bajo bandera roja durante el incidente del tractor en la pista, dice que fue un riesgo innecesario tener el vehículo que recuperaba el Ferrari accidentado de Carlos Sainz mientras el resto de la Fórmula 1 estaba en pista.

Gasly golpeó los restos de la tabla publicitaria del accidente de Sainz y tuvo que entrar en boxes para cambiar el alerón delantero, lo que le hizo salir en la parte trasera del pelotón tras el coche de seguridad. El piloto de AlphaTauri dijo que estaba respetando su tiempo de vuelta delta permitido mientras alcanzaba al pelotón liderado por el coche de seguridad, y pasó por la grúa cuando se mostró la bandera roja.

El incidente recordó el accidente mortal de Jules Bianchi ocurrido bajo la lluvia en GP de Japón de 2014, cuando chocó contra una grúa que recuperaba otro coche de F1, lo que provocó una revisión de las medidas de seguridad en las carreras.

"Perdimos a Jules hace ocho años en condiciones similares con una grúa en pista en la grava", dijo Gasly a Motorsport.com cuando se le preguntó por el incidente. "No entiendo cómo ocho años después, en condiciones similares, podemos seguir viendo una grúa, ni siquiera en la grava, sino en la línea de carrera.

"No es respetuoso con Jules, con su familia, con sus seres queridos y con todos nosotros".

"Fue un incidente dramático y creo que ese día aprendimos que no queremos ver ningún tractor en este tipo de condiciones".

"Si hubiera perdido el coche de forma similar a como lo perdió Carlos en la vuelta anterior... Iba a 200 km/h pero no es la cuestión, incluso a 100 km/h, si lo hubiera perdido y hubiera chocado con una grúa de 12 toneladas, ahora mismo estaría muerto".

"Sólo estoy muy agradecido de seguir en pie y de poder llamar a mi familia esta noche y de poder llamar a mis seres queridos y de que no haya pasado nada".

"Pero realmente por el bien de nosotros, los pilotos, espero que esta pueda ser la última vez que veamos una grúa y corramos un riesgo tan innecesario para todos nosotros, los pilotos de carreras".

Pierre Gasly, muy molesto con la FIA Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Gasly explicó que debido al sector de la pista donde Sainz se había estrellado y a las condiciones, no pudo ver el tractor hasta muy tarde.

"Es una curva, así que realmente no lo ves y hay un coche de seguridad, tenemos un tiempo de vuelta delta que respetar y yo estaba nueve segundos más lento que el tiempo de vuelta delta", dijo.

"Estoy alcanzando la cola (del pelotón) y lo he visto en el último momento y cuando lo veo voy a 200 km/h. He intentado reducir la velocidad de forma errática porque si hubiera frenado de golpe habría perdido el coche y habría acabado en la grúa. Pasé a dos metros por la derecha, a dos metros de morir, lo que no me parece aceptable como piloto de carreras".

Gasly no quiso entrar en detalles sobre lo que dijo al director de carrera de la FIA, Eduardo Freitas, cuando la competencia fue detenida con bandera roja, pero está seguro de que el incidente se discutirá para hacer cambios en el futuro.

"Estábamos todos en el pitlane un minuto después. Arriesgar mi vida por un minuto, no creo que sea aceptable", dijo. "Tenemos un tiempo de vuelta delta, hay un cierto proceso que tenemos que seguir bajo el coche de seguridad, lo estaba respetando y había una grúa en la línea de carrera".

"Estuvo a dos metros de mi neumático delantero izquierdo, obviamente me asusté mucho y lo que se me pasó por la cabeza fue... todos sufrimos el accidente de Jules y si pudiéramos volver atrás y cambiar la situación de ese día, él todavía estaría aquí".

"Creo que no deberíamos haber arriesgado mi vida, pero es algo que tenemos que discutir. Lo más importante es para el futuro, lo que quiero es que todos mis compañeros estén a salvo y que todos nosotros, ya sea en la F1 o en las categorías inferiores, ojalá nadie tenga que enfrentarse a una situación similar. Ojalá podamos aprender finalmente de esta situación".

