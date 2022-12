Gasly: El potencial con Alpine F1 es aún mejor que el esperado

Gasly hizo su primera aparición para Alpine durante la jornada de pruebas de postemporada en el circuito de Yas Marina, lo que le permitió conocer el equipo antes de su mudanza oficial desde AlphaTauri para 2023.

El francés pasó un día completo en el coche A522, marcando su primera vez al volante con un coche de F1 que no tiene vínculos con Red Bull después de pasar la totalidad de su carrera hasta la fecha bajo su paraguas.

Gasly dijo tras el test que estaba "muy positivamente sorprendido" y que su adaptación estuvo "bastante bien" dado el cambio de entorno.

"Fue un poco sorprendente al principio, pero conseguimos todo lo que queríamos", dijo Gasly sobre la prueba.

"Rápidamente me sentí cómodo en el coche, y ahora entiendo por qué terminaron cuartos en el campeonato de equipos. Todo tiene sentido para mí, así que estoy muy emocionado por lo que viene".

Pierre Gasly, Alpine A522 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Preguntado por si el test confirmaba sus ideas sobre el potencial que tiene el Alpine, Gasly respondió: "Creo que ha sido aún mejor".

"Hasta ahora, por lo que he visto, hay una enorme experiencia en este equipo, desde los ingenieros dentro de la oficina de ingeniería, pero también dentro del garaje".

"Todavía no lo he visto todo, aún tengo que ir a Enstone y ver todas las herramientas e instalaciones que tienen. Pero me ha impresionado mucho su forma de afrontar este primer día".

Gasly también se mostró impresionado por el recibimiento que tuvo en Alpine, sobre todo teniendo en cuenta lo cerca que estuvo el test con el final de la temporada.

"Nunca es fácil cuando llega alguien nuevo", dijo. "Todavía estábamos compitiendo (entre nosotros) hace dos días con nuestros respectivos equipos y pilotos, así que todo va muy rápido".

"Pero han sido muy acogedores de la mejor manera posible, y hasta ahora hay sólo señales positivas".

"Así que es realmente prometedor para el futuro".

Gasly tendrá sólo un día y medio en las pruebas de pretemporada para adaptarse a su coche 2023 antes de la carrera de apertura en Bahrein, ya que dividirá los deberes con su nuevo compañero de equipo, Esteban Ocon, haciendo que la prueba de Abu Dhabi sea una forma útil de obtener una primera lectura de sus procesos.

El francés se unirá formalmente a su nuevo equipo en enero, una vez que haya completado sus últimos deberes para AlphaTauri, que incluyeron una reciente aparición en el Thanks Day de Honda en Japón.

"Estoy en la fase de transición", dijo Gasly.

"Obviamente, deportivamente hablando, estoy totalmente centrado en el próximo año con Alpine. Todavía tengo un par de compromisos que hacer con AlphaTauri pero sí, empezaré a trabajar con los chicos (de Alpine) para la próxima temporada".

