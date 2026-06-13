Gasly perplejo por sus problemas en Barcelona: "Nunca he sufrido esto en 10 años"

Después de una semana en la que la mesa verde ocupó mucho espacio en la actualidad de Pierre Gasly, con este podio perdido y luego recuperado en el Gran Premio de Mónaco, la primera sesión competitiva del GP de Barcelona no dio como resultado algo en la línea de la bocanada de aire fresco que supuso el top 3 en el Principado.

El francés, en efecto, quedó eliminado ya en la Q2 de la clasificación este sábado en Cataluña (14º tiempo), superado por su compañero de equipo Franco Colapinto al volante del otro Alpine (13º). Más allá de la clasificación, lo que sobre todo plantea dudas a Gasly son las razones detrás de su falta de confianza, él que está viviendo una situación que afirma no haber conocido nunca durante su paso por la F1.

"De hecho, desde los libres 1, no sé qué me pasa; es la primera vez en diez años: en cuanto toco los frenos, tengo el coche que va de derecha a izquierda", explicó a Canal+. "Tuvimos el problema todo el día ayer, no consiguen entender de dónde viene."

Una situación que además explica que Alpine haya formado parte —junto con McLaren y Cadillac— de las escuderías que rompieron el toque de queda en la noche del viernes en Montmeló, ya que la escudería de Enstone optó por cambiar el chasis de su piloto para intentar corregir este problema del que se quejó por radio durante las primeras sesiones, en vano.

Pierre Gasly (Alpine) Photo de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"Así que cambiamos el chasis esta noche y vuelve a ser lo mismo desde esta mañana. Primera curva, cuarta curva, en cuanto freno, intento ir a la derecha y el coche va a la izquierda; vuelve y es muy, muy complicado, cero feeling en los frenos."

Además de esta dificultad que merma su confianza, Gasly considera que su equipo está de todos modos en dificultades en la pista de Barcelona-Catalunya: "Y luego, creo que también es muy, muy complicado [para nosotros] en esta pista desde el comienzo del fin de semana. Vemos que incluso en las curvas rápidas, por desgracia, no somos lo bastante competitivos."

Hay que entender de dónde viene porque cuando llegamos a 340 [km\/h] al final de la recta y freno sin saber hacia qué lado va a ir el coche...

Para la carrera de este domingo, Gasly ni siquiera sabe si tomará la salida desde la parrilla: "Veremos si salimos desde el pit lane o... Hay que entender de dónde viene porque cuando llegamos a 340 [km\/h] al final de la recta y freno sin saber hacia qué lado va a ir el coche; tengo el volante recto, a veces va a la derecha, a veces a la izquierda..."

"Sí, es extremadamente extraño y nunca había tenido esto en diez años, y el problema es que no conseguimos entender de dónde viene."