Gasly molesto con AlphaTauri por la estrategia en Singapur

Pierre Gasly había rodado cómodamente entre los siete primeros en la primera mitad de la carrera, antes de que se produjera el cambio crítico a los neumáticos para piso seco que los equipos debían hacer cuando la pista tuviera una línea sin humedad.

Pero el equipo se adelantó demasiado, ya que la pista no estaba preparada para los neumáticos de seco, y eso hizo que Gasly se retrasara en el orden. Acabó llegando a casa en 10ª posición.

Después de la carrera, Gasly dijo que no entendía por qué AlphaTauri decidió apostar por el momento del cambio temprano, especialmente porque los equipos que pararon más tarde ganaron mucho más.

Hablando después de la llegada, Gasly dijo: "Creo que no hemos hecho un buen trabajo. Estábamos séptimos, por delante de los dos Aston Martin, con posición en pista. Teníamos todo en nuestras manos y lo tiramos por la borda porque decidimos ir a boxeshttps://lat.motorsport.com/team/aston-martin-racing/26121/ demasiado pronto.

"No hubo comunicación ni diálogo, y no entiendo muy bien por qué. Nos la jugamos en un momento en el que no era necesario. Así que fuimos a los pits mientras todo el mundo se quedó en pista, y nos sobrepasaron cuatro coches".

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 Photo by: Red Bull Content Pool

Gasly dice que el resultado final, con paradas tardías como Sebastian Vettel, Lance Stroll y Daniel Ricciardo de McLaren ganando mucho, fue increíblemente difícil de aceptar, ya que abrió la puerta para que Aston Martin saltara por delante de su equipo en el campeonato de constructores.

"Obviamente, estoy muy decepcionado por todo el equipo y por todos nosotros, porque estamos cayendo a la novena posición en el campeonato de equipos", dijo. "Daniel estaba detrás de nosotros, muy atrás, [pero] se mantuvo en pista, como deberíamos haberlo hecho, y terminó quinto.

"Son nueve puntos que hemos perdido y nueve puntos importantes. Así que sí, estoy triste. Y no estoy contento con nuestra actuación".

Gasly dijo que si el equipo le hubiera preguntado por las condiciones de la pista en el momento en que se producían las paradas, les habría aconsejado que se quedaran fuera.

"Era demasiado pronto", dijo. "No entiendo por qué lo hicimos. No he hablado con ellos y obviamente es algo que revisaremos".

"Tienen razones para hacerlo, pero al menos deberíamos haberlo comunicado y no fue el caso.

"En la posición en la que estábamos, estás por delante de tus dos principales rivales, tienes la posición en pista en Singapur, se están secando las condiciones y sabes que el warm-up va a ser complicado... No veo el sentido de arriesgar así. Y acabamos de regalar nuestra posición".

La decepción de AlphaTauri por el resultado de Singapur se vio agravada por el abandono de Yuki Tsunoda, que se aventuró a salir a la pista con neumáticos lisos y perdió el control en una sección húmeda.