Gasly avisa que “no será fácil” medir el potencial de las mejoras de Alpine en Zandvoort

Pierre Gasly advirtió que "no será fácil" para Alpine evaluar todo el potencial de las mejoras que el equipo estrenará en el regreso de la Fórmula 1 a la acción en Zandvoort tras el receso de verano.

Esto se debe a que se trata de un fin de semana sprint, por lo que la escudería de Enstone tendrá solo una hora de entrenamientos libres el viernes para trabajar en la puesta a punto y evaluar el paquete antes de pasar a la primera sesión competitiva: la clasificación para la carrera sprint, que se disputará ese mismo día.

"Las últimas carreras antes del receso de verano fueron definitivamente más complicadas en términos de rendimiento general, y creo que nuestro plan de desarrollo se retrasó ligeramente en comparación con los otros equipos contra los que estamos luchando. Así que, con suerte, después de este fin de semana, creo que será importante para nosotros conseguir ese rendimiento que nos permita estar al frente de esa batalla. Y sí, los datos, las simulaciones, etcétera, parecían prometedores", dijo Gasly el jueves en Zandvoort ante los medios, entre ellos Motorsport.com.

"Pero, obviamente, tendremos que confirmarlo este fin de semana, en un fin de semana con carrera sprint, lo que no va a ser fácil, especialmente teniendo en cuenta las condiciones. Así que, con suerte, para Monza sabremos más. Y sí, tengo ganas de probar estas nuevas piezas".

El piloto francés espera que los cambios que Alpine estrenará en Zandvoort permitan al equipo solucionar los problemas que manifestó el coche durante la primera mitad del año y recuperar competitividad después de haber caído en el orden de la zona media de la F1.

"Tenemos un par de problemas. Algunos aparecieron durante la parte intermedia de esa primera mitad de la temporada. Creo que, en general, si miramos las últimas carreras, simplemente nos falta ritmo prácticamente en todo tipo de curvas".

Pierre Gasly, Alpine Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

"Obviamente, es el inicio de una nueva reglamentación y hay mucho potencial por desbloquear. Como dije, con nuestro plan de desarrollo simplemente hemos tardado un poco más que algunos otros. Al mismo tiempo, estas piezas estaban previstas para llegar en Monza".

"El equipo hizo un buen trabajo al lograr traer aquí, a Zandvoort, un juego de estas piezas. Y sí, tenemos bastantes cosas que solucionar, porque la diferencia a principios de año era mucho menor de lo que ha sido recientemente. Así que, con suerte, esto definitivamente nos acercará".

Gasly se había mostrado especialmente desilusionado con la situación de Alpine al terminar el Gran Premio de Hungría, el último antes del receso, ya que aquel fue un fin de semana particularmente desafiante al volante del A525 y el francés declaró que necesitaba un descanso.

"Por mucho que intentes ocultarlo, soy una persona competitiva. Trabajo muy duro para ser competitivo. Es justo decir que estaba decepcionado y un poco frustrado hacia el final de la primera parte de la temporada. Creo que era más bien ver cómo nos íbamos alejando lentamente del top 10", explicó ahora al recordar ese momento.

"Pero, al mismo tiempo, siempre supimos que iba a ser una carrera de desarrollo. Tenemos que confiar en nuestro proceso y sigo creyendo que podemos dar pelea. Como dije, va a ser importante tener rendimiento con este nuevo paquete".

"Me siento bien. Todavía quedan muchas carreras en las que podemos sumar puntos. No es la primera vez que nos enfrentamos a esta situación. Habrá muchas más oportunidades para conseguir una gran cantidad de puntos. Todavía recuerdo 2024 y lo que pasó en Brasil. Hasta la última carrera, todo es posible. Pero, como equipo, creo que definitivamente es bastante importante para todos nosotros asegurarnos de dar ese salto de rendimiento con esta actualización", finalizó.