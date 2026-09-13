Gasly lamenta su “oportunidad perdida” en el GP de España

Pierre Gasly terminó fuera de los puntos en el Gran Premio de España tras lo que sintió que fue una "oportunidad perdida".

El domingo del piloto de 30 años quedó condicionado por su clasificación del sábado, donde apenas fue 14°, por lo que se esperaba que tuviera dificultades para luchar por un lugar en el top 10 en una pista donde se sabía que adelantar iba a ser difícil.

Gasly avanzó al 12° puesto en el arranque y luego entró en zona de puntos durante el Virtual Safety Car de la vuelta 15, cuando varios de los pilotos que estaban delante suyo fueron a los pits, entre ellos su compañero, Franco Colapinto.

A partir de allí, Gasly disfrutó de un ritmo sólido en la carrera mientras esperaba que una neutralización le permitiera cumplir su parada obligatoria sin perder tanto tiempo, pero eso nunca sucedió. Finalmente, se detuvo a dos vueltas del final y cayó del séptimo al 12° puesto en el clasificador.

"En algún momento pensé que estaba nevando en Madrid; al final estaba conduciendo sobre hielo. Pero nos quedaremos con el buen ritmo que tuvimos en la parte intermedia de la carrera", dijo el francés ante los medios, entre ellos Motorsport.com.

"Perdimos 15 segundos con el VSC en comparación con los demás pilotos. Estábamos recuperando un segundo por vuelta, así que el ritmo era muy, muy fuerte. Es una lástima que no pudiéramos traducirlo en puntos".

Pierre Gasly, Alpine Photo by: Peter Fox / Getty Images

Gasly, que se mostró muy molesto por la falta de agarre el sábado en la clasificación y hasta se quejó de que podía haber algo mal en el coche, explicó qué fue lo que salió mal para él.

"Creo que ayer hicimos completamente mal el calentamiento en la clasificación. No pudimos hacer un primer intento porque tuvimos una doble bandera amarilla en la curva 12. Y después, en el último intento, creo que simplemente lo hicimos mal con los neumáticos y no tuvimos agarre".

"Así que sí, definitivamente es algo que tenemos que mejorar de cara a Bakú. Hoy probamos algo que, lamentablemente, no funcionó".

A modo de balance del fin de semana, lo más positivo para el piloto de Alpine fue su ritmo después de la neutralización de la carrera que provocó el retiro del Aston Martin de Lance Stroll.

"Sinceramente, el ritmo fue increíble después de ese VSC. Creo que es realmente positivo. Simplemente fue una gran oportunidad perdida y una lástima bastante grande, pero sí, trabajaremos con los chicos", concluyó.