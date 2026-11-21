Fórmula 1 Las Vegas GP

Gasly lamenta el resultado final de Alpine tras una Q2 “perfecta” en Las Vegas

El piloto francés fue segundo en la Q2 de la clasificación en Las Vegas, pero no pudo replicar ese rendimiento en la Q3.

Federico Faturos Cihangir Perperik

Publicado: 21 nov 2026, 13:50

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Pierre Gasly, Alpine

Foto de: Jim Watson / AFP via Getty Images

Pierre Gasly considera que conseguir un lugar entre las primeras posiciones era una posibilidad para Alpine el viernes en la clasificación del Gran Premio de Las Vegas, pero finalmente tuvo que conformarse con el noveno puesto.

Gasly se ha destacado a la hora de clasificar desde que la F1 regresó a Las Vegas en 2023, ya que siempre llegó a la Q3 en esta pista y en dos ocasiones arrancó desde la segunda fila de la parrilla de salida.

Después de terminar segundo en la Q2 esta vez, el piloto de 30 años sintió que un resultado similar estaba a su alcance gracias al rendimiento del A526, con el que ya logró la pole en septiembre pasado en Monza, otro circuito donde las rectas largas beneficiaron a Alpine.

"Sentí que todo había salido perfectamente (en la Q2) y esperaba que al menos pudiéramos repetir lo mismo. Creo que eso nos habría puesto a la altura de Hadjar, o sextos, o algo así, por delante de Lindblad", dijo Gasly ante los medios, entre ellos Motorsport.com.

"Pero, sinceramente, el rebufo fue una locura. Si mirás el último sector de Antonelli, te das cuenta de lo poderoso que era. Nunca, jamás había sentido algo así en un auto. Así que sí, gran parte dependía de eso. Lamentablemente, las cosas no salieron exactamente como queríamos".

Pierre Gasly, Alpine

Photo by: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Tal como lo expresó Franco Colapinto, que terminó décimo en la Q3, detrás de Gasly, el piloto francés coincidió en que la gestión de la fase final de la clasificación no fue óptima en medio del tráfico que se generó cuando los pilotos se agruparon para aprovechar el rebufo, que resultó muy poderoso en la recta de casi dos kilómetros por el Strip de Las Vegas, al tiempo que buscaban calentar los neumáticos.

"Creo que la Q2 fue prácticamente perfecta. Las posiciones en pista, la vuelta de salida de boxes, la vuelta de preparación y la manera en que salió todo. Intentamos hacer lo mismo en la Q3 y, lamentablemente, no salió de la misma manera", lamentó.

"En ese primer intento, definitivamente hubo algunas cosas que podríamos haber gestionado mejor como equipo. Pero sí, creo que vamos a revisar todo para hacernos más fuertes y trabajar mejor. En el segundo intento simplemente tuvimos un poco de mala suerte, diría yo. Todos esos autos se agruparon, tuvimos que reducir la velocidad, abrir un espacio, y llegué a la primera curva con los neumáticos fríos. Perdí dos o tres décimas en el primer sector y eso fue todo".

"Siento que al menos había una posición más a nuestro alcance. Quiero decir, quedé a unas centésimas de Lawson, así que claramente había al menos una posición más que podríamos haber conseguido", finalizó.

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